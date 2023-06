Vene õhurünnakus Dniprole sai viga 20 inimest

Oluline pühapäeval, 4. juunil kell 8.10:

- Vene relvajõudude õhurünnakus Dnipropetrovski oblastile sai viga 20 inimest;

- Ukraina õhutõrje võttis maha kõik Kiievile sihitud Vene raketid ja droonud;

- USA kindral David Petraeus usub, et Ukraina pealetung saab olema laiaulatuslik ning hästi koordineeritud;

Vene raketirünnakus Dniprole sai viga 20 inimest

Ukraina eriolukordade ministeeriumi teate kohaselt tabas üks rakett Dnipro lähistel asuva Pidhorodne linna eramurajooni, langedes kahekorruseliste elamute vahele.

Oblasti kuberneri Serhi Lõsaki sõnul on plahvatuse tõtt kolm poissi – kuue-, 11- ja 15-aastane kriitilises seisukorras. Kaks tüdrukut – 11- ja 17-aastane on stabiilses seisundis haiglas. Kokku viidi sündmuskohalt haiglasse 17 inimest. Kuberneri teatel on mitu inimest, sealhulgas ka kaks last, veel varemete all.

Kokku saabus rünnakupaika 18 päästemeeskonda, mille koosseisus on 85 päästjat, kes panid piiri plahvatuste põhjustatud tulekahjudele.

Pidhorodne linn asub oblastikeskusest Dniprost põhjas. Ukraina lõunaosas asuva Dnipropetrovski mõned asulad, mis asuvad suhteliselt rinde lähedal, on sageli Vene vägede õhurünnakute sihtmärgiks.

Ukraina õhutõrje tulistas Kiievi lähistel kõik Vene raketi alla

Ukraina õhutõrjeüksused hävitasid ööl vastu pühapäeva juba Kiievist kaugel kõik linna pihta tulistatud Vene raketid.

"Rašistid (venelased - toim.) ründasid Ukrainat öösel rakettidega, mille tulistasid tavapäraselt välja Kaspia piirkonnas asunud Vene strateegilised pommitajad Tu-95MS ja lisaks saadeti linna suunas ründedroone. Esialgse info kohaselt ei jõudnud pealinna mitte ükski. Kõik, mis linna poole suundus - õhutõrje hävitas need juba kaugelt," ütles Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

USA kindral: usun, et Ukraina vasturünnak saab olema võimas

USA neljatärnikindral David Petraeus rääkis Briti väljaandele The Guardian, et tema hinnangul saab Ukraina peatne vastupealetung olema võimas ning nad saavutavad sellega laiema efekti.

"Ma arvan, et vasturünnak saab olema muljetavaldav. Minu tunnetus on, et nad suudavad edukalt läbi viia üldvägede rünnaku, teiste sõnadega nad suudavad korraldada operatsiooni, milles samaaegselt sõjaväepioneerid avavad tee läbi vastase kaitserajatiste ning teevad kahjutuks miiniväljad, neile järgnevad soomusüksused, mida kaitsevad tankitõrjerelvade eest jalaväelased, õhutõrje hoiab eemal Vene lennukid, elektroonilise sõjapidamise üksused segavad venelaste raadiosidet, tagalas töötavad logistikaüksused, nende ees tegutsevad suurtükiüksused," rääkis Petraeus Briti ringhääleingule BBC, mida vahendas The Guardian.

"Ja kõige tähtsam on see, et kui ründeüksused jõuavad 72-96 tunniga kulminatsioonini – see on füüsiliselt maksimum – ning nad on kandnud kaotusi, siis on olemas järgmised üksused, mis suruvad edasi ja kinnistavad saavutatud edu. See peaks terve Vene kaitse panema liikuma ning siis tekivad uued võimalused ning avaneb ka võimalus laieneda tiibadel," lisas erukindral.

Petraeus on juhtinud rahvusvahelisi vägesid Iraagis ja Afganistanis ning töötas hiljem USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktorina.

Kindral külastas äsja Kiievit, kus kohtus president Volodõmõr Zelenski ja teiste Ukraina liidritega.