Hiina kaitseminister: sõda USA-ga oleks kohutav katastroof kogu maailmale

Li sõnul on mõned riigid, mis ei asu Aasias, kiirendamas piirkonnas võidurelvastumist. Li lisas samas, et maailm on piisavalt suur mõlema, nii USA kui ka Hiina jaoks ning et kaks suurriiki üritavad jõuda kokkulepeteni.

Pühapäeval teatas USA, et Hiina sõjalaev tegi Taiwani väinas USA sõjalaeva lähedal, vähem kui 150 meetri kaugusel, ohtlikke manöövreid. Laupäeval teatasid USA ja Kanada, et nende sõjalaevad seilavad läbi väina. Hiina süüdistas seepeale nii USA-d kui Kanadat teadlikus provokatsioonis.

Li süüdistas pühapäeval USA-d külma sõja aegses meelsuses ning julgeolekuriskide suurendamises.

Li jaoks oli see esimene avalik esinemine peale tema kaitseministriks määramist märtsis. Li kohtus reedel põgusalt ka USA kaitseministri Lloyd Austiniga, kuid ametlikke läbirääkimisi kahe kaitseministri vahel ei toimunud.

USA kehtestas Li`le 2018. aastal sanktsioonid Venemaalt hangitud relvade pärast. Austini ja Li kohtumine sai väidetavalt teoks seetõttu, et USA tühistas sanktsioonid.