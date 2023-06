Oluline esmaspäeval, 5. juunil kell 12.46:

- CNN: Ukrainaga seotud sabotaažiagendid korraldavad Venemaa sees droonirünnakuid;

- Paavsti rahusaadik on sel nädalal Kiievis;

- Pooled Kiievi varjendid pole inimeste vastuvõtuks valmis;

- Venemaa teatas suure Ukraina pealetungi tõrjumisest Donetski oblastis;

- Wagner teatas Vene relvajõudude polkovniku kinnipidamisest;

- Belgorodi oblastis sattus energiakandjate rajatis droonirünnaku alla;

- Venemaa väitel tulistati Kurski oblastis alla Ukraina droon;

- Krimmis näidati televisioonis Ukraina sõjasõnumit;

- Briti kaitseministeeriumi hinnang: enamus Vene Shahed droonidest on vanema õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vahenditega maha võetud;

- ISW: Vene võimud ei tea kuidas Belgorodi reididele reageerida;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 12 suurtükisüsteemi ja 410 sõdurit.

CNN: Ukraina sabotaažiagendid korraldavad Venemaa sees droonirünnakuid

Ameerika Ühendriikide luureallikad kinnitasid CNN-le, et Ukraina on kultiveerinud Venemaa territooriumil agentide ja Ukraina suhtes sümpaatsete isikute võrgustiku, kes on valmis korraldama Vene sihtmärkide vastu droonirünnakuid. Droonid on Ukraina nendele agentidele ka taganud.

Mitmed USA ametiisikud usuvad, et need ukrainameelsed agendid Venemaa sees korraldasid ka Kremli vastu droonirünnaku mai alguses kasutades selleks droone Vene pinnalt, mille ei lennutanud neid Moskvasse Ukrainast.

Samas ei ole selge, et kas hiljutised droonirünnak Moskva vastu ja Lõuna-Venemaa naftarafineerimise tehase vastu tehti Venemaa pinnalt selliste agentide poolt. USA valitsusallikad ei suutnud CNN-le öelda, et kuidas Ukraina ründedroonid rindejoone taha suudab toimetada.

Paavsti rahusaadik on sel nädalal Kiievis

Katoliku kiriku pea paavst Fransiskuse rahuesindaja külastab selle nädala esmaspäeval ja teisipäeval Kiievit. Paavst määras kardinal Matteo Zuppi sellesse rolli eelmine nädal, vahendas CNN.

Ukraina minister: pooled Kiievi varjendid pole inimeste vastuvõtuks valmis

Ukraina strateegilise tööstuse minister Oleksandr Kamõšin teatas, et olukord pommivarjenditega Ukraina pealinnas on kriitiline, kuna pooled nüüdseks kontrollitud varjenditest ei ole sellised, mis saaks inimesi vastu võtta. Kiievi linnas on varjendite seisukorra kontrollimise komisjon varjendiste seisukorda kontrollinud juba teist päeva. Praeguseks on kontrollitud 1849 pommivarjendit, nendest 32 protsenti ei ole valmis kasutuseks ning veel 13 protsenti ei olnud avatud.

Venemaa teatas suure Ukraina pealetungi tõrjumisest Donetski oblastis

Vene kaitseministeerium teatas ööl vastu esmaspäeva suurest Ukraina soomusrünnakust Lõuna-Donetskis. Venemaa väitel kasutas Ukraina rünnakus seni strateegilises reservis olnud 21. ja 31. mehhaniseeritud brigaadi ning rünnakus osales kokku kuus mehhaniseeritud pataljoni ja kaks tankipataljoni. Vene kaitseministeerium tunnistas, et Ukraina väed püüdsid tungida läbi rindelõigu osa, mis Ukraina vägede jaoks tundus nõrgem rindelõik. Samas olevat Ukraina pealetung Vene kaitseministeeriumi väitel ebaedukas.

Oma varahommikuse teate lõpus väitis Vene kaitseministeerium, et eesmises juhtimispunktis asus isiklikult ka Vene kindralstaabi ülem kindral Valeri Gerassimov.

Sõja tingimustes ei ole kummagi vaenupoole väiteid võimalik üle kontrollida ega kinnitada. Ukraina on pikalt teatanud kavatsusest vabastada pealetungiga Vene vägede poolt okupeeritud alad.

Ukraina relvajõudude HMMWV (Humvee) Harkivi oblastis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Wagner teatas Vene relvajõudude alampolkovniku kinnipidamisest

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini pressiteenistus avaldas video, milles on näha Wagneri poolt kinni peetud ja ülekuulamisel olevat Vene regulaarvägede alampolkovnikut. Videos esinev isik on väidetavalt Vene Föderatsiooni 72. motoriseeritud laskurbrigaadi ülem Roman Venevitin. Lähemalt ERR-i uudistes.

Vene Kaluga oblastis kukkus kaks drooni kiirteele

Vene Kaluga oblasti kuberneri Vladislav Šapša teatel kukkusid esmaspäeval kaks drooni oblastis ühe kiirtee peale. Šapša sõnul droonid ei plahvatanud ning intsidendipiirkond on eraldatud. Kaluga oblastist põhja pool asub Moskva oblast.

Gladkov: Belgorodi oblastis sattus energiakandjate rajatis droonirünnaku alla

Vene Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas ööl vastu esmaspäeva droonirünnakust ühele Belgorodi oblasti energiakandjate rajatisele. Droon olevat Gladkovi sõnul kukutanud rajatisele lõhkekeha, mis tekitas tulekahju. Gladkovi väitel keegi kannatada ei saanud ning tarbijate teenuseid rünnak ei mõjutanud. Gladkov ei täpsustanud, et millise rajatisega täpsemalt oli tegu.

Venemaa väitel tulistati Kurski oblastis alla Ukraina droon

Kurski oblasti kuberneri Roman Starovoiti teatel tulistas Vene õhutõrje Sudža linna lähistel alla Ukraina drooni, vahendas Interfax. Starovoit väitis, et tegu olevat olnud Azovi pataljoni drooniga. Seda väidet ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Läti andis Ukrainale 66 joobes juhtimisega vahele jäänute autot

Läti saatis Ukrainale 66 purjus juhtidelt konfiskeeritud sõidukit, kirjutas Läti Delfi.

Krimmis näidati televisioonis Ukraina sõjasõnumit

Okupeeritud Krimmi poolsaarel näidati mitmes kaabeltelevisiooni kanalis Ukraina kaitseministeeriumi teadet vastupealetungist. Mitmed Krimmi kaabelsideoperaatorid lülitasid signaali häkkimise tõttu signaali välja.

Briti hinnang: enamus Vene droonidest on vanema õhutõrjega maha võetud

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses rindeülevaates esile, et Venemaa kasutas 2023. aasta mai jooksul rohkem kui 300 Shahed ründedrooni Ukraina vastu. Tegu on seni teadaolevalt kõige aktiivseima droonirünnakute perioodiga. Venemaa püüab brittide sõnul sundida Ukrainat ära kasutama oma väärtuslikke õhutõrjerakette.

Samas ei olevat Venemaa Briti kaitseministeeriumi sõnul Ukraina õhutõrje kurnamisega edu saavutanud. Ukraina olevat brittide sõnul suutnud vähemalt 90 protsenti Vene Shahed droonidest suutnud maha võtta vanemate õhutõrjesüsteemide ja elektroonilise sõjapidamise vahenditega. Lisaks olevat Venemaa püüdnud üles leida ja rünnata rindejoone taga olevaid Ukraina üksuseid. Samas on Venemaa selliste liikuvate sihtmärkide tabamisega kehv.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZBWyk4tK0H



#StandWithUkraine pic.twitter.com/E0RATcLPZ4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 5, 2023

ISW: Vene võimud ei tea kuidas Belgorodi reididele reageerida

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma hommikuses rindeülevaates, et Vene valitsus pole veel suutnud otsustada, et kuidas Ukrainaga seotud üksuste reididele reageerida. Venemaal, Belgorodi oblastis, jätkuvad Ukrainaga seotud vene kodanike reidid, mille eesmärk on nende sõnul Putini režiimi kukutamine.

Lisaks sellele vahendas ISW, et Ukraina väed on edasi liikunud Zaporižja oblastis. Veel pole teada, kas see märgib kauaoodatud vastupealetungi algust. Aktiviseerunud lahingutegevusest Donetski rindejoonel on teatanud nii Vene kui ka Ukraina pool.

ISW teatel saavutasid Ukraina väed eile piiratud taktikalist edu Donetski oblasti lääneosas ja Zaporižžija oblasti idaosas. Videosalvestuste põhjal ledsid sõjaanalüütikud, et Ukraina väed liikusid edasi Rivnopoli loodeosa suunas.

Mõned vene sõjablogijad leiavad, et Ukraina väed on suutnud läbi murda vene vägede esimesest kaitseliinist ja edenenud kuni kolm kilomeetrit. Visuaalseid kinnitusi sellele aga pole. Ukraina vägede peastaabi andmetel üritasid okupatsiooniväed 29-l korral rünnata Ukraina kaitsjate positsioone.

Southern #Ukraine:



Ukrainian forces conducted local ground attacks and reportedly made limited tactical gains in western #Donetsk Oblast and eastern #Zaporizhia Oblast on June 4. https://t.co/6B3fP29uwG https://t.co/sG0jldoNpo pic.twitter.com/w1P3vocO0U — ISW (@TheStudyofWar) June 5, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 12 suurtükisüsteemi ja 410 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 210350 (võrdlus eelmise päevaga + 410);

- tankid 3848 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 7523 (+11);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3567 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 584 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 349 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 3189 (+14);

- tiibraketid 1136 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6312 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 484 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.