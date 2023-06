Senegalis puhkesid opositsiooniliidri süüdimõistva otsuse tõttu rahutused

Lääne-Aafrika rannikul paiknevas Senegalis on puhkenud ulatuslikud protestid peale opositsiooniliidri Ousmane Sonko süüdimõistavat otsust. Pealinna Dakari tänavatele toodi korra taastamiseks armee. Kokkupõrgetes politsei ja protestijate vahel on Senegali politsei teatel hukkunud vähemalt 15 inimest. Senegali võimude teatel on hukkunud ka kaks julgeolekujõudude töötajat, vahendas Reuters.

Ousmane Sonkot süüdistati vägistamises, kuid tema toetajate sõnul oli kohtuasi poliitiliselt motiveeritud. Senegali kohus otsustas neljapäeval, et Sonko ei ole vägistamises süüdi, kuid see-eest mõisteti ta süüdi alaealise kuritarvitamises. Sonkole määrati kaks aastat vabadusekaotust, mis takistab tal osaleda ka veebruaris presidendivalimistel.

Tegu on viimaste aastakümnete kõige vägivaldseima episoodiga Senegalis, mis tavaliselt on stabiilsem võrrelduna teiste riikidega naabruskonnas. Riigis on kasvanud pinged, kuna ametis olev Senegali president Macky Sall pole soovinud avalikud välistada kandideerimist kolmandale ametiajale. Senegali põhiseaduse kohaselt võib president olla ametis vaid kaks ametiaega.

Senegali siseministri Felix Abdoulaye Diome sõnul rüüstasid protestijad reedel üht kaubamaja ning mitmetes pealinna Dakari linnaosades oli tänavatel põlevaid rehve. Samuti olevat protestijad rünnanud üht veejaama. Diome sõnul olevat protestijad sihipäraselt tahtnud takistada tavapärast majandustegevust. Senegali siseministri kinnitusel on kinni peetud 500 inimest.