Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon LNG vastuvõtuvõime loomisest

Erikomisjoni istungile on kutsutud kliimaminister Kristen Michal, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar ja riigikontrolör Janar Holm.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul soovib komisjon teada saada, mida on vaja teha, et 2022. aastal Paldiskisse Pakrineeme sadamasse rajatud taristu kaudu oleks võimalik Eesti põhivõrku gaasi vastu võtta. "Kes ja mis tegevusi peab tegema ning kui palju nendeks aega ja raha kulub," täpsustas ta.

Reinsalu sõnul on oluline välja selgitada, millises seisus on praegu LNG vastuvõtuvõime loomine Paldiskis, ja teiseks, milline on sealse LNG-sadama roll ja kulude kate edaspidi Eesti riigi energiataristu kogupildis.