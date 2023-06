Tehnoloogiasektori raskuste tõttu kasvab Californias tööpuudus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tehnoloogiafirmad piiravad kulutusi ja see mõjutab USA läänerannikul asuvate osariikide majandust. Californias kasvab tööpuudus ning palgad on stagneerunud.

Californias, Oregonis ja Washingtonis tegutsevad suured tehnoloogiafirmad, mis on viimase aasta jooksul koondanud kümneid tuhandeid töötajaid. See mõjutab kaudselt kogu piirkonna tööturgu, vahendas The Wall Street Journal.

USA tööministeeriumi andmetel kerkis aprillis California töötuse määr 4,5 protsendini, Washingtonis oli see 4,3 protsenti ja Oregonis neli protsenti. USA-s oli töötuse määr aprillis 3,4 protsenti ja kerkis mais 3,7 protsendini.

Viimastel kuudel on suurkoondamisi teinud mitmed tuntud USA tehnoloogiaettevõtted. Kiire inflatsiooni tõttu vähendavad tarbijad kulutusi ja ettevõtted kulutavad üha vähem raha digitaalse reklaami peale.

"Tehnoloogia on viimasel ajal põhjustanud palju raskusi, kuid asi on läinud sellest kaugemale. Langus toimub ka ehituses ja kinnisvaras," ütles finantsfirma Bank of the West ökonomist Scott Anderson.

USA föderaalreserv karmistas eelmisel aastal rahapoliitikat ja tarbijad vähendavad suurte kulutuste tegemist. Selle tulemusena on palgatõus finants-tootmis- ja jaessektoris stagneerunud.

Koristaja Carina Nunez teenib nüüd San Franciscos üha vähem raha. Nunezi nädalapalk on ligi 50 protsendi võrra madalam kui paar aastat tagasi. Tema sõnul plaanib ta piirkonnast minema kolida.

"Kõik, mis meil on, läheb üüri peale. Meil pole pangas midagi," ütles Nunez.

Tehnoloogiasektoris töötanud inimesed tulevad siiski praegu paremini toime. Robert Hatch ütles, et ta koondati sel aastal. Ta töötas kiibifirmas Intel. "Ma ei pea mõnda aega raha pärast muretsema," ütles Hatch.

Majanduslikud raskused mõjutavad California osariigi eelarvet. Kuberner Gavin Newsomi büroo hindas hiljuti, et osariigi eelarvepuudujääk küündib 32 miljardi dollarini. Newsom on juba teinud ettepaneku kulutuste kärpimiseks.