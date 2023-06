Ilm läheb soojemaks, kuid mitmel pool sajab hoovihma

Teisipäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare, saartel ka lõunakaare tuul 4 kuni 9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12, kohati kuni 4 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, sekka võib tulla rahet ja on äikesevõimalus. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 22, sajupilvede all ja kohati rannikul kuni 15 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Põhja- ja Ida-Eestis sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis.

Õhutemperatuur on 13 kuni 18, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel eemalduvad hoovihmapilved Eesti kohalt Venemaale. Päev tuleb päikesepaisteline, kuid õhk jaheneb veidi. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 17 kuni 20, rannikul kohati kuni 13 kraadi.

Neljapäev on suure osa ööpäevast kuiv, alles õhtul lähenevad Põhja-Eestile üle Soome lahe hoovihmapilved. Õhumass soojeneb taas. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 19 kuni 23, rannikul kohati 15 kraadi.

Reede öö tuleb vihmahoogudega, päev kuiv, kuid eelnevast mõni kraad jahedam.

Kuiv on ka laupäev, öö üsna jahe, päev tänu päikesele mõõdukalt soe.