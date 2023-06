Galerii: Singapuris sai valmis Eesti saatkond

Eesti suursaadik Singapuris Priit Turk rõhutas, et nii mõnedki Eesti ettevõtted, nagu Wise, Guardtime, Funderbeam, ClamBeat, Cybernetica, Ridango ja teised on Singapuri ja sealsesse piirkonda laiemalt oma tee leidnud. Samas paljude Eesti ettevõtete jaoks ootavad maailma kiireima majanduskasvu potentsiaaliga ja üle 700 miljoni elanikuga Kagu-Aasia võimalused veel avastamist.

"Saatkond ja ettevõtluskeskus soovivadki suurendada Eesti ja meie ettevõtete nähtavust Singapuris ning ümbritsevates riikides, et aidata ettevõtetel siinsele turule siseneda ja leida koostööpartnereid, aga tuua ka Eestisse investeeringuid. Seda enam, et Singapuri finantsettevõtted on olulised globaalsed investeerijad, eriti investeerivad nad uutesse tehnoloogiatesse ja teadusmahukatesse lahendustesse," ütles Turk.

Samuti märkis suursaadik Turk, et lisaks äri- ja majandusdiplomaatia arendamisele on saatkonna üks oluline töövaldkond Eesti kodanikele teenuste ja konsulaarabi pakkumine. "Singapuris elavate ja töötavate eestlaste arv kasvab. Samuti asub Singapur mitmete populaarsetete reisimarsruutide ristumiskohas ja head ühendused teiste piirkonna riikidega annavad võimaluse konsulaarteenuste osutamiseks," ütles Turk.

Peaminister Kaja Kallas, Eesti saadik Singapuris Priit Turk ja Singapuri asepeaminister Lawrence Wong Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei

Eesti saatkond ja ettevõtluskeskus asuvad Singapuri keskse äripiirkonna (CBD) südames. Ruumide sisekujundus on saanud inspiratsiooni Eesti loodusest ja kultuuripärandist ning Eestist kui innovaatilistest tehnoloogia- ja digiriigist.

Keskusesse sisenemisel tervitab külalisi Eesti haavapuu koorega kaetud sein. Keskuse lagi on kaunistatud vildiga, mille sisse on paigutatud LED-tuled. Selline lahendus võimaldab kujutada erinevaid Eesti loodusnähtusi, näiteks lumesadu, virmalisi ja päikesepaistet. Koosolekuruumi seina ja lage katvad männiokkad loovad männimetsa eriefekti ning toimivad ka akustiliste paneelidena. Samuti on ruumides kasutatud palju Eesti disainelemente, näiteks käsitööna valminud lambid, mooduldiivanid ja pingid, mis on valmistatud seeneniidistiku baasil välja töötatud mükoplastist.

Saatkonna ja ettevõtluskeskuse ruumid on projekteerinud arhitektuuribüroo b210, mis sellel kevadel pälvis Eesti Arhitektide Liidu noore arhitekti preemia. Saatkonna ja ettevõtluskeskuse sisearhitektid on Mari Hunt ja Jekaterina Žakilova, kaasa lõid ka Kristian Taaksalu ning Nele Šverns. Valgustusdisainerid on Mariliis Kundla ja Marko Kuusik firmast ITK Lighting. Ruumid ehitas Singapuri ettevõte Jones Lang LaSalle Property Consultants Pte Ltd, projektijuht oli Julius Megia.