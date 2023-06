Rainer Saks: Kahhovka tammi õhkulaskmine aeglustab Ukraina vastupealetungi

Ukraina süüdistab selles Venemaad. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatas Twitteris, et nende eksperdid Zaporižžja tuumajaamas jälgivad hoolikalt olukorda, otsest ohtu tuumajaamale veel pole, küll aga vajavad selle reaktorid jahutusvett. Ukraina evakueerib üleujutusohu tõttu Hersoni oblasti Dnipro paremkalda 16 tuhat inimest. Vasakkaldal inimesi ei saa üleujutuste eest evakueerida, kuna need alad on praegu Vene vägede kontrolli all.

Mall Mälberg rääkis kujunenud olukorrast julgeolekuekspert Rainer Saksaga.