Harjutusväljade laiendamise pooldajaid on veidi enam kui vastaseid

Kaitseväe harjutusväljade laiendamist toetab 49 protsenti ja sellele on vastu 45 protsenti Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgus ka, et eestlastest vastajate seas on toetus laiendamisele kõrgem kui muust rahvusest vastajate seas.