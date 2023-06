Lõuna-Korea sõlmis Pyongyangi ohu tõttu USA-ga tuumaliidu

Stalinistlik riik Põhja-Korea jätkab erinevate relvasüsteemide katsetamist ja Lõuna-Korea teatas, et sõlmis USA-ga tuumaliidu

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol ütles, et Soul on nüüd Washingtoni tuumavihmavarju all.

"Põhja-Korea suurendab oma tuumavõimekust. Lõuna-Korea ja USA allianss on nüüdseks üle viidud tuumapõhiseks liiduks," ütles Yoon. Rohkem üksikasju Yoon ei avaldanud.

Aprillis allkirjastasid USA president Joe Biden ja Yoon lepingu, millega USA tugevdab oma laiendatud heidutust Lõuna-Korea kaitsmisel.

"Meie valitsus ja sõjavägi kaitsevad meie inimeste elusid, luues kindla julgeoleku, mis põhineb senisest tugevamal Lõuna-Korea ja USA liidul," ütles Yoon.

Kokkulepe USA-ga hõlmab tuumarelvadega allveelaevade sildumist Lõuna-Koreas. Selle eesmärgiks on pärssida Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni tuumaambitsioone. Soul muretseb üha rohkem Pyongyangi tuumategevuse pärast. Washington tahab samas, et Soul ei käivitaks enda tuumaprogrammi, vahendas The Times.

Põhja-Korea seaduse kohaselt on riigil õigus end kaitsta ennetava tuumalöögiga.

Eelmisel nädala üritas Põhja-Korea saata orbiidile oma esimese luuresatelliidi. Kuna kaugmaa- ja kanderaketid kasutavad samasugust tehnoloogiat, annab satelliidi orbiidile toimetamise võimekuse arendamine Pyongyangile võimaluse varjatult katsetada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega keelatud mandritevahelisi ballistilisi rakette.