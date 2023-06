Oluline teisipäeval, 7. juunil kell 5.58:

- Saksamaa saadab Ukrainale veel 20 Marderi lahingumasinat;

- Zelenski: Kahhovka katastroof ei takista Ukrainal oma okupeeritud alade vabastamist;

- Ukraina valitsus eraldas 1,5 miljardit grivna uute veetrasside rajamiseks asulate jaoks, mis varem sõltusid Kahhovka veereservuaarist;

Saksamaa saadab Ukrainale veel 20 Marderi lahingumasinat

Saksa valitsus tellis Saksa kaitsetööstuse ettevõttelt Rheinmetall 20 Marderi lahingumasinat, teatas RND. Lahingumasinad peaks jõudma Ukrainasse juuli lõpuks. Saksamaa on varem saatnud Ukrainale kokku 40 Marderit, millest 20 tulid Rheinmetalli varudest ja 20 Saksa Bundeswehri varudest. Juuli lõpuks peaks Ukrainasse jõudma ka Saksamaa lubatud 35-mm Gepardi õhutõrjemoon.

Zelenski: Kahhovka katastroof ei takista Ukrainal end vabastamast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas oma teisipäevaõhtuses videopöördumises, et Kahhovka hüdroelektrijaama katastroof ei takista Ukrainal oma okupeeritud alasid vabastamast. Zelenski rõhutas, et iga Vene terroriakt vaid suurendab reparatsioonide mahtu, mida Venemaa peab oma kuritegude eest maksma. Zelenski nimetas Kahhovka tammi õhkimist ökotsiidiks ning rõhutas, et ainult Ukraina alade täielik vabastamine tagab, et selliseid terroriakte ei saa enam toimuda.

Volodõmõr Zelenski mainis oma pöördumises, et suhtles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Grossiga nii Kahhovka veereservuaari hävimisest kui ka olukorrast Zaporižžja tuumaelektrijaamas. Zelenski palus Grossis Vene terror hukka mõista. Zelenski mainis, et Ukraina võimud on Grossiga leppinud kokku tema visiidi Ukrainasse.

Ukraina valitsus eraldas 1,5 miljardit grivna uute veeühenduste tarbeks

Ukraina valitsus otsustas teisipäeval eraldada 1,5 miljardit grivnat (ligikaudu 37 miljonit eurot) kahe uue veetrassi ehitamiseks, mis peaks tagama joogivee Krõvõi Rihi linnale, Nikopolile ja Marganetsile Dnipropetrovski oblastis, teatas Ukraina peaminister Denõss Šmõhal. Peaminister lubas, et ehitustööd uute veetorude rajamiseks algavad koheselt.

Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävitamise tagajärgedega tegelemise eest vastutab Ukraina siseminister Ihor Klõmenko. Tammi õhkimise tõttu on katkenud mitmete Lõuna-Ukraina asulate veeühendused. Samuti jääb veest ilma ulatuslik ala Lõuna-Ukraina põllumaast, mis seni läbi veekanalite sõltus Kahhovka veereservuaarist. Lisaks sellele ei ole tammi õhkimise tõttu enam Põhja-Krimmi kanal funktsionaalne ning seetõttu ei Dniprost vett enam Krimmi poolsaar. Peale selle mõjutab veevarustuse kadu ka tööstusettevõtteid, kes vajavad suures koguses vett, selgitas The Kyiv Independent tammi hävimise eri mõjusid.

Zelenski: Ukraina on sõja algusest saanud tagasi 2500 sõjavangi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et Ukraina on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist suutnud tagasi saada 2500 sõjavangi, kellest 370 olid tsiviilisikud. Zelenski samas sõnas, et Ukraina ei tea täiel määral kui mitu inimesed on veel Vene sõjavangis, kuna Venemaa ei jagas seda infot Ukrainaga, vahendas The Kyiv Independent.