Bulgaaria sai valitsuse, kus peaministri tool roteerub kahe partei vahel

Bulgaaria saab endale uue valitsuse, mille moodustavad kaks suurimat parlamendifraktsiooni - GERB ning korruptsioonivastane liit Me Jätkame Muutust (PP-DB). Riigis toimusid kahe aasta jooksul viied parlamendivalimised.

Bulgaaria parlament toetas teisipäeval uue koalitsioonivalitsuse moodustamist, mida juhib peaministrina Nikolai Denkov. Bulgaarias toimus enne seda viis parlamendivalimist kahe aasta jooksul, kirjutas Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Uut Bulgaaria valitsust toetavad kaks Bulgaaria suurimat erakonda – paremtsentristlik GERB ja korruptsioonivastane liit Me Jätkame Muutust (PP-DB). Bulgaaria parlamendis toimus uue valitsuse heaks kiitmiseks kolm hääletust – esiteks kiideti heaks Nikolai Denkov peaministri positsioonile, seejärel toetati valitsuskoalitsiooni koosseisu ning sellele järgnes iga üksiku uue valitsusministri heakskiit. GERB ja PP-DB teatasid eelmisel nädalal, et jõudsid uue valitsuskoalitsiooni koosseisus kokkuleppele.

Nikolai Denkov korruptsioonivastasest PP-DB liidust on kokkuleppe kohaselt Bulgaaria peaminister esimesed üheksa kuud ning talle järgneb peaministri ametis Maria Gabriel erakonnast GERB, kes on seni asepeaminister ja välisminister. Bulgaarial pole kunagi varem olnud roteeruvat peaministrikohta. Gabriel on varem olnud Euroopa Komisjoni volinik.

Valitsusleppe kohaselt jätkab Bulgaaria Euroopa Liidule suunatud poliitikat, mille eesmärgiks on liituda Schengeni viisaruumi ning eurotsooniga. Samuti on uus valitsus võtnud sihiks võitluse Vene mõjuga Bulgaaria julgeolekuvaldkonnas.

Bulgaariat on on viimastel aastatel valitsenud põhiliselt presidendi Rumen Radevi poolt ametisse määratud ajutised valitsused. Riigis toimusid 2020. aastal ulatuslikud protestid korruptsiooni vastu. Tollal protestiti eelkõige kümnendi võimul olnud GERBi juhi ja tollase peaministri Boiko Borisovi vastu.

Bulgaaria poliitilise kriisi tõttu on riik pidanud lükkama aasta võrra edasi euro kasutuselevõtu. Schengenisse pääsemist on blokeerinud samas Austria ja Holland, kes on samuti takistanud Rumeenia liitumist Schengeni viisaruumiga.