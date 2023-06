Rootsis süveneb riigi finantsstabiilsust ohustav kinnisvarakriis

Rootsi finantsstabiilsust ohustab sügavates võlgades ärikinnisvarasektor, teatas riigi finantsjärelevalve eelmisel nädalal. Rootsi ärikinnisvaras on riskid suurenenud, sest kõrge võlatasemega ettevõtetel on raske laene tagasi maksta ning pangad võivad sattuda seetõttu keerulisse olukorda.

Reitinguagentuur Moody's on andnud negatiivse reitingu umbes pooltele Rootsi kinnisvarafirmadele, mida agentuur jälgib.

Murede keskmes on Rootsi üks suuremaid kinnisvarakontserne Samhällsbyggnadsbolaget ehk SBB, mis kasutas ülimadalate intresside aega ära selleks, et suurt kasumit teenida. Ettevõte ostis laenude abil kokku avalikus kasutuses olevat kinnisvara, et seda eelmistele omanikele tagasi rentida. Peamiselt on nende portfellis munitsipaalhooned ja sotsiaalasutused, aga ka elamispinnad.

Intressimäärade tõusuga muutus laenude tagasimaksmine keerulisemaks. SBB allakäik algas kuu aega tagasi, kui reitinguagentuur S&P alandas nende krediidireitingu rämpsu tasemele, sest ettevõtte võlakoorem paistis olevat neile liiga raske kanda.

Ettevõte oli sunnitud dividendimaksed peatama, varasid müüma ja loobuma kavandatud rahakaasamisest. SBB aktsiahind on aastatagusega võrreldes kukkunud 70 protsenti. Ettevõte vahetas äsja tegevjuhti ning nüüd otsitakse uut omanikku, et päästa, mis päästa annab.

Rootsi ringhääling SVT kirjutas, et Rootsi opositsioonierakonnad nõuavad kohalikele omavalitsustele ja riigile eelisõigust SBB-le kuuluva munitsipaalkinnisvara tagasiostmiseks. Kokku on selliseid hooneid umbes 700.

Uus tegevjuht Leiv Synnes aga kinnitas Rootsi meedias, et ettevõte ei müü oma varasid allahindlusega. Samuti ei välistanud ta SBB ühinemist oma eelmise tööandja Akeliusega.

Bloombergi hinnangul on SBB esimene pääsuke, sest sarnases seisus kinnisvarafirmasid on Euroopas veel, milleni intressimäärade tõusu negatiivne mõju pole veel jõudnud.

Rootsi finantsjärelevalve juht Daniel Barr ütles, et finantsturgudel on küll suurenenud ebastabiilsuse risk, kuid asutuse hinnangul on Rootsi finantssüsteem vastupidav ja pangad hästi kapitaliseeritud. Sellest hoolimata tuleb arengutel silma peal hoida ning olla valmis tegutsema.

Rootsi kinnisvaraturu mõju Eestile peegeldub ühelt poolt sealsete pankade käekäigus, sest meie suuremad pangad on rootslaste omanduses. Samuti on Rootsi meie tööstusele oluline ekspordiriik ning osa Eesti ettevõtteid on ehitusvaldkonna tellimuste kadumisest juba pihta saanud.