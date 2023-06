Moskva droonirünnaku eesmärgiks võisid olla Vene luureagentide kodud

NBC News teatas mitmele allikale tuginedes, et eelmine nädal Moskvat tabanud droonirünnaku eesmärgiks tundus olevat Vene välisluureameti (SVR) agentide kodud. Eelmine teisipäev toimunud droonirünnak oli esimene Moskva elurajooni tabanud rünnak alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist Ukrainale 2022. aasta 24. veebruaril.

Luureandmetega tegelev iduettevõte Strider Technologies kinnitas eraldiseisvalt NBC Newsile, et avalike andmete kohaselt oli vähemalt üks droonitabamuse saanud korterhoone seotud Vene välisluureametiga. Hoone kuulub ametlikult Vene riiklikule eelarveorganisatsioonile, mil on lepinguid sõjalise üksusega, mis on tihti kattevarjuks välisluureametile.

Venemaa süüdistas droonirünnakus Ukrainat. Mõned droonid tekitasid osadele hoonetele Moskvas kergemaid kahjustusi. Suutmatuses droonirünnakut ära hoida kritiseerisid Vene valitsust mitmed Vene sõjablogijad ja Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožin.