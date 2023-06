Merivälja 33 arendus Tallinnas on pärast Confido loobumist ootel, alal avati parkla

Pikalt vaieldud Merivälja tee 33 arendus Tallinnas on praeguseks jõudnud sinna punkti, et arendaja Ülemiste Ärimaja, kellele kuulub kinnistu omanik Merivälja Realestate OÜ, andis ala ajutiselt kasutamiseks Europarkile ning mõned päevad tagasi avati seal parkla.

Parkimisvõimalus on Pirita ranna lähedal asuval alal olnud ka ajalooliselt ning kuivõrd ehitustegevust vähemalt lähikuudel alal ei toimu, tuldi vastu Tallinna linnavalitsuse soovile ja lubatakse seal rannakülastajatel parkida, ütles ERR-ile Ülemiste Ärimaja juhatuse liige Tõnu Kõuhkna.

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit kinnitas ERR-ile, et sellise sooviga arendaja poole tõesti pöörduti. "Meie soov oli, et kuni ehitamise alguseni võimaldaksid nad seal parkimist," lausus ta.

Arendajal on aastaid olnud alaga aga märksa suuremad plaanid kui parkla. Algselt ärimajana planeeritud hoonesse, mille kohalikud elanikud pikalt vastu olid, pidi kolima Confido oma tervishoiuteenustega.

Saarniit ütles, et ehitusluba on arendajal juba aasta algusest olemas ja jaanuaris olid alal ka juba ehitussoojakud, kuid siis varisesid arendaja plaanid kokku.

Confido ja Merivälja Realestate sõlmisid mullu jaanuaris lepingu Merivälja tee äärde uue, ligikaudu 5500 ruutmeetri suuruse meditsiinikeskuse rajamiseks, mis pidi valmima 2024. aasta alguseks. Keskuses pidid tegutsema hakkama perearstid, hambaarstid, mitmed eriarstid, sõltuvusravikeskus, vaimse tervise keskus, taastusravikeskus, apteek ja laste tervise keskus.

Siis teatas Confido, et asi jääb katki. Confido loobumisotsust ei põhjenda, napis vastuses öeldi vaid, et praegu keskendub ettevõte olemasolevate kliinikute ja teenuste arendamisele ja uute asukohtade arendusplaanidega aktiivselt ei tegele.

Kõuhkna samuti Confido loobumist kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et see tuli ootamatult ja lõi kõik plaanid segamini. Praegu tegeldakse tema sõnul erinevate stsenaariumitega, välistatud pole ka arendusala müümine. Vähemalt suve lõpuni saab alal rahulikult parkida.

"Enne suve lõppu arenguid ei ole. Kui saaks, hakkaks kohe ehitusega pihta. Tegeleme sellega, et projekt ellu viia. Tekkinud olukord tuli meile ka ootamatult. Tegeleme praegu sellega," lausus Kõuhkna.

Enne Confido projekti oli hoonesse plaanitud näiteks restoran, laste mängutuba ja pinnad väikeettevõtetele. Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kinnistu on ärimaa suurusega 9372 ruutmeetrit.

Ülemiste Ärimaja, kelle tegelikeks kasusaajateks on äriregistri andmetel lisaks Tiit Kõuhknale Toomas Kõuhkna, Raivo Rand ja Aivar Tuulberg, ostiski kinnistu 2020. aastal konkreetse projekti elluviimiseks ehk ärimaja rajamiseks. Veidi hiljem tehti plaanid ümber, et hoone ehitada Confidole, mis kuulub tänavu kevadest 100 protsenti Margus Linnamäele.

Mis sinna tegelikult tuleb, saab Kõuhkna sõnul selgemaks suve lõpuks.

"Kõik variandid on laual. Ma ütleks, kui teaks, mis toimuma hakkab, aga tõesti ei tea praegu ka ise. Mitu varianti on laual. Kindlasti midagi neist realiseerub. Suve lõpuks peaks olema selge, milline nendest variantidest on kõige parem," lausus ta.