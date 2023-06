Elron lubab edaspidi tõuksi pagasiriiulile panna, kuid keelab habemeajamise

Elroni uus reisijateveo eeskiri on saanud sotsiaalmeedias jalgratturitelt pahast tagasisidet rattaid puudutavate reeglite karmistamise pärast, kuid rongiettevõtte kinnitusel jäävad need tegelikult samaks. Küll aga lisandub võimalus hoida kokkupandud tõukeratast pingi all või pagasiriiulil ning samas keelatakse rongis hügieenitoimingud nagu juuste värvimine või habemeajamine.

Elroni rongides alates järgmisest nädalast kehtima hakkav uus reisijateveo eeskiri näeb ette, et jalgrattaga reisimiseks on rongides kümme rattakohta, millest eelmüügis müüakse välja neli.

Sotsiaalmeedias pahandavad paljud rattaga liiklejad, et uue eeskirja kohaselt tuleb ratturil lapsevankri või ratastooliga sisenevale reisijale koht vabastada ja kui rong on hõivatud, on teenindajal õigus rattaga sisenejat rongi mitte lubada.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe ütles ERR-ile, et tegelikult sisaldus sama punkt ka senises, 2021. aasta mai keskel kehtima hakanud reisijateveo eeskirjas ning jalgratastega reisijaid käsitlevas osas suuri muudatusi pole – endiselt mõjutab ratturite reisimist enim C-alas olevate rattakohtade arv.

"C-alas on prioriteetsus erivajadustega inimestel, näiteks ratastooliga reisija ja lapsevankriga reisijatel. Ratastoolikohti on igas rongis kaks," rääkis ta ja lisas, et kui rattapilet Elroni veebilehelt ette osta, siis broneerib reisija sellega enda rattale koha.

"Välja müüdud rattakohad on tähistatud ja neid saab kasutada üksnes rattapileti omanik. Kui rattaid on üle kümne, püüab klienditeenindaja leida ratturi jaoks lahenduse. Samas kui rong on täiesti täis ja rattale pole võimalik leida enam kohta, siis ongi rong täis. Tuleb minna järgmisele rongile," tõdes Mäe.

Tema sõnul suureneb rattakohtade arv järgmise aasta lõpust, kui sõitma hakkavad uued Škoda rongid.

Uuendusena lubab uus eeskiri panna tõukeratta vaba ruumi puudumisel kokkupanduna spetsiaalses kotis pagasiriiulile või hoida seda salongis kokkupanduna istme all, nii et see ei segaks teisi reisijaid.

Samuti pannakse täpsemalt paika rongis keelatud tegevused. Näiteks ei tohi kuumutada ega keeta vedelikke ja toiduaineid ega teha lahtise leegiga tuld. Ka ei ole lubatud isiklikud hügieeniprotseduurid. Mäe märkis, et niisuguse punkti lisamise põhjuseks on see, et rongi tualettruumis on ette tulnud nii juuste värvimist kui habemeajamist.

"See on esiteks ebahügieeniline, teiseks kahjustab Elroni vara ja kolmandaks sügavalt ebaviisakas kaasreisijate vastu," märkis Mäe.

Lisaks keelab uus eeskiri asetada käsipagasit reisijatele mõeldud istekohtadele, nii et see takistab teistel reisjail istekohta kasutada või rongis liikuda, samuti ka juhul, kui see istmeid määrib.

"Kui reisija vaateväljas on istekohata püsti seisvaid reisijaid, tuleb käsipagas täiendava küsimiseta toolilt maha tõsta," ütles mäe ja lisas, et praegu juhtub sageli, et inimesed asetavad pagasi enda ümber istmetele ja seetõttu seisavad kaasreisijad püsti.

Kui lemmikloomi sai seni vedada ainult C-alas, siis nüüd on nad lubatud kogu C-vagunis.

Elron uuendab reisijateveo eeskirja vastavalt vajadusele ja praktikas ette tulnud ebakõladele.