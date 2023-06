Läti võib toiduhindade alandamiseks poed pühapäeval sulgeda

Lätis tõusevad toiduainete hinnad, mullusega võrreldes oli toit 20 protsenti kallim. Viimaste kuude jooksul on hinnad jätkanud tõusmist ning põllumajandusministeerium otsib nüüd probleemile lahendust.

Ministeerium tegi ettepaneku, et toiduhindade alandamiseks tuleb suuremad poed pühapäeval sulgeda. See võib tööpäevadel suurendada konkurentsi ja tuua kaasa madalama hinna, vahendas LSM.

"Nägin hiljuti Lätis ühe suurtootja juures 300-protsendilist juurdehindlust, sinna otsa käibemaks. Tootegrupis, mis pole kallis tootegrupp," ütles põllumajandusminister Didzis Šmits.

Ministri hinnangul võiks sellist poodide sulgemise plaani toetada ka rahandusministeerium.

"Praegune olukord pole normaalne. Kõik viitab sellele, et hinnad peaksid langema. Minu arvates toiduhinnad langevad, aga vähem kui peaks. Mõnel juhul on isegi kasvanud," ütles põllumajandusvaldkonna ekspert Inguna Gulbe.

Gulbe sõnul väheneb müük kogu Euroopas ning see peaks hindu ka langetama. Lätis aga seda ei toimu. Üheks põhjuseks on konkurentsi puudumine. Hiljuti sisenes Läti turule jaemüüja Lidl, kuid ka see ei aidanud olukorda parandada.

Peaminister Krišjanis Karinš leiab siiski, et riik ei peaks kasutama pandeemia ajal kasutatud sarnaseid meetodeid. Siis sulges Läti samuti pühapäeval suured poed. Siis tekkis vaidlus selle üle, kuidas supermarketit määratleda ja milliseid kaupu tohib müüa.

"Raske oleks määratleda, mis on väike, mis on suur ja mis peaks olema suletud. Ma ei näe, kuidas seda praegu teha saab," ütles Karinš.