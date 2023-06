FT: Hiina ja USA üritavad suhteid parandada ning Blinken sõidab Pekingisse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Washington ja Peking üritavad suhteid parandada ning USA välisminister Antony Blinken sõidab sel kuul Hiinasse.

USA tulistas veebruaris riigi õhuruumis hulkuva Hiina luureõhupalli alla. Blinken jättis siis ära oma riigivisiidi Hiinasse. Mõlemad riigid siiski suurendavad jõupingutusi suhete parandamiseks. Kahe asjaga kursis inimese sõnul peaks Blinken lähinädalate jooksul Hiinat külastama.

Joe Biden ja Xi Jinping leppisid juba novembris Balil toimunud G20 tippkohtumisel kokku, et üritavad kahe riigi suhteid stabiliseerida. Õhupalliintsidendi tõttu läksid kahe suurriigi suhted aga veelgi halvemaks.

Eelmisel kuul vihjas Biden Hiroshimas toimunud G7 tippkohtumisel, et ootab kahe riigi vaheliste suhete paranemist. Mõlemad osapooled suhtlevad viimasel ajal üha rohkem.

Ajaleht Financial Times kirjutas eelmisel nädalal, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns tegi eelmisel kuul salajase visiidi Hiinasse. Kaks asjaga kursis inimest ütlesid, et Hiina kutsus Burnsi Pekingisse.

Hiljuti kohtus USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan Viinis Hiina kõrgeima välispoliitika ametnikuga. USA üritab korraldada ka Bideni ja Xi vahelist telefonivestlust.

Hiina kaubandusminister Wang Wentao kohtus hiljuti Washingtonis oma USA kolleegi Gina Raimondoga.

Riigid pole siiski parandanud veel sõjalisi sidekanaleid. Pentagon teatas hiljuti, et Peking lükkas tagasi USA pakutud kohtumise kaitseminister Lloyd Austini ja tema Hiina kolleegi Liu Shangfu vahel.

Eelmisel pühapäeval teatas USA, et Hiina sõjalaev tegi Taiwani väinas USA sõjalaeva lähedal, vähem kui 150 meetri kaugusel, ohtlikke manöövreid.