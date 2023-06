Telekanali CNN juht lahkus ametist

Lichti valis eelmisel aastal CNN-i juhiks Warneri tegevjuht David Zaslav. Siis pani ameti maha toonane CNN-i juht Jeff Zucker.

"Ma austan Chrisi nii isiklikult kui ka tööalaselt. CNN-i juhtimise töö pole kunagi olnud kerge," teatas Zaslav.

Lichti lühike ametiaeg CNN-i juhina oli tormiline. Hiljuti osales USA endine president Donald Trump CNN-i korraldatud üritusel. Publiku hulgas oli palju Trumpi toetajaid.

Licht töötas enne CNN-iga liitumist telekanalites CBS ja MSNBC. Licht ja Zaslav said juba varem hästi läbi. Hiljuti aga kaotas Zaslav Lichti eksimuste tõttu kannatuse. CNN-i reitingud on langenud ajalooliselt madalaimale tasemele vahendas, The Wall Street Journal.

The Wall Street Journali teatel pidasid paljud telekanali töötajad Lichti ülbeks ja ebasõbralikuks. Hiljuti ilmus väljaandes The Atlantic artikkel, milles kritiseeriti Lichti tegevust CNN-i juhina.