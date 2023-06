Kanada metsatulekahjud ümbritsesid New Yorgi tiheda suduga

Kanada metsatulekahjudest tekkinud suits on Ühendriikides New Yorgi ümbritsenud tugeva suduga, teatasid meediakanalid.

Mitmele USA idaosa linnale on antud õhukvaliteedi hoiatusi.

Kanadas on põlengute tõttu kodudest lahkuma sunnitud üle 20 000 inimese. Põlenud on umbes 3,8 miljonit hektarit maad. Kanada peaminister Justin Trudeau kirjeldas praegust metsatulekahjude hooaega riigi ajaloo halvimana.

New Yorgi linnavõimud kutsusid elanikke üles siseruumides püsima. Manhattani kuulsaid pilvelõhkujaid ümbritseva pilve tõttu on edasi lükatud spordiüritusi. Samuti on hilinenud lennud.

"See lõhnab nagu keegi grilliks," ütles New Yorki külastav Tai turist Nicha Suaittiyanon, kes kurtis vesiste ja sügelevate silmade üle.

Kohalik advokaat Hugh Hill sõnas, et sudu paneb tal kurgu kipitama. Linna keskpargis oma koeraga jalutades on Hill, nagu paljud New Yorki elanikud, välja minnes oma näo katnud. Hill pole kindel, kas maski kandmisest on mingit kasu.

"Ma arvan, et maski kandmises on ikkagi midagi kasulikku. Selge on see, et kõike see ära ei hoia, aga koeraga tuleb ju jalutada," ütles advokaat uudisteagentuurile AFP.

Kanada metsatulekahjude põhjustatud õhukvaliteedi hoiatused mõjutavad enam kui 100 miljonit ameeriklast, teatas kolmapäeval USA keskkonnakaitseagentuur.

Vihma saabumine Kanada idaossa tõi kergendust Nova Scotias juba ligi nädala maastikupõlengutega võitlevatele tuletõrjujatele, kuid Quebeci provintsis on olukord endiselt kriitiline. Provintsis on raskusi 150 tulekahju kustutamisega, millest enamik on kontrolli alt väljas.