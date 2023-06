Uuring: Koonderakond on endiselt Soome populaarseim partei

Koonderakonna toetus on praegu 22,5 protsenti, partei suurendas oma toetust 0,9 protsendi võrra. Kohe Koonderakonna taga on Põlisoomlased, mille toetus on 21 protsenti. Sotsiaaldemokraadid (SDP) on kolmandal kohal, Sanna Marini kodupartei toetus on 19,6 protsenti, vahendas Yle.

Neljandal kohal oli Keskerakond, mille toetus on 9,7 protsenti. Roheliste toetus on 7,3 protsenti ja Vasakliidu toetus on 7,5 protsenti.

Ylega suhelnud eksperdi Tuomo Turja sõnul pole erakondade toetus viimase kahe kuuga eriti muutunud. Tema sõnul on see ootuspärane, kuna valitsusläbirääkimised veel käivad. Soomes toimusid aprillis parlamendivalimised.

Soomes peavad valitsuse moodustamiseks läbirääkimisi neli erakonda. Need on Koonderakond, Põlisoomlased, Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) ja kristlikud demokraadid. RKP-d toetab praegu 4,5 protsenti ja kristlikke demokraate 4 protsenti vastanutest.