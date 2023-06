Kuiva ilma tõttu võib Lätis sel aastal tulla ka kehv seeneaasta

Daniele ütles, et oli eelmisel nädalavahetusel Dalbe lähedal asuvas suhteliselt niiskes metsas, kuid ei leidnud sealt seeni.

Kui tuleb rohkem vihma, siis on siiski võimalik, et Lätis sel aastal seeni tuleb. Paljud hinnatud seeneliigid vajavad kasvamiseks kindlat niiskust, temperatuuri ja valgust. Kui kõik tingimused on täidetud, on ka saak hea.

Eelmise aasta septembris pidi Läti loodusmuuseum seente puuduse tõttu ära jätma oma iga-aastase seenenäituse. Septembri lõpus oli näituse korraldamiseks juba piisavalt seeni.

Kevadine külm tegi suurt kahju Lätis asuvates musta sõstra istandustes ja seetõttu tuleb riigis sel aastal erakordselt kehv musta sõstra saak. Kevadiste öökülmade tõttu tuleb Lätis ka kehv õuna-aasta.