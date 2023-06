Reede tuleb päikesepaisteline

Euroopa kuivemad paigad olid neljapäeval kõrgrõhkkondade toel Põhjamere ümber ning mitmel pool Ida-Euroopas. Kesk-Euroopast jõudis Baltimaadesse soojem õhumass. Eestis ja Lätis oli sooja üle 20, Leedus ka üle 25 kraadi. Soome kohale jõudis neljapäeval madalrõhkkond, mis liikus kagu suunas ning kandis hoovihmapilved õhtu poole üle lahe ka Põhja-Eestisse.

Öö vastu reedet tuleb Eestis muutliku pilvisusega. Põhja- ja Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, pärast keskööd sadu lakkab ja ilm selgineb. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Reede hommikul on Ida-Eestis veidi pilvi, mujal on ilm selge. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päev on päikesepaisteline. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Õhtu on üsna selge. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad kuivad. Nädalavahetuse ööd on jahedad: temperatuur on õhus 2 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadini, maapinnal langeb 0 kuni -1 kraadini.

Laupäeva päev toob sooja 14 kuni 20 kraadi, pühapäeva päeval hakkab õhumass vähehaaval soojenema ning maksimaalne temperatuur tõuseb ka üle 20 kraadi. Uue nädala alguses öökülmaoht väheneb ning päevad tulevad suviselt soojad.