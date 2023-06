Tallinn kergitas kõrgeimate hulka kuuluvat muusikakooli õppemaksu veelgi

Tallinna muusikakoolide õppemaks on olnud aastaid mitu korda kõrgem kui paljudes teistes Eesti muusikakoolides, kuid haridusameti värske otsusega kerkib selle hind sügisest veel 15 euro võrra. Muusikakoolide liidu juhi sõnul tekitab see ohu, et muusikaharidus muutub kättesaadavaks vaid rikkamatele inimestele.

Tallinnas saavad lapsed pille õppida Lasnamäe, Nõmme ja kesklinna muusikakoolis. Alates 2018. aastast kehtis neis 70-eurone kuutasu, millele paljude erialade puhul lisandub viieeurone pillirent. Samal ajal maksab pilliõpe näiteks Tartus 50 eurot kuus ja Vastseliina muusikakoolis 15 eurot kuus.

Pealinna laste muusikaõpe oli juba seni üks Eesti kallimaid, kui mitte arvestada erakoole, kuid alates sügisest tüürib muusikahariduse hind veelgi kõrgemale, sest selle eest tuleb tasuda 85-eurost õppemaksu ja koos viieeurose pillirendiga kerkib kuutasu 90 euroni.

Hinnatõusu põhjenduseks tõi haridusamet kolme Tallinna muusikakooli taotluse, mis laekus ametile mai alguses. Nimelt soovivad muusikakoolid lisaraha toel kompenseerida õpilaste osavõttu rahvusvahelistest festivalidest ja konkurssidest, et vähendada sellega kaasnevat lapsevanemate maksekoormust.

Ka tahavad koolid soetada uusi muusikainstrumente ning juurutada uut lähenemist õppekavadele nii, et nende sisu ja vorm keskenduks rohkem õpilastele huvi pakkuvatele tegevustele ja metoodika oleks nüüdisaegsem.

"Senised koolide õppetasude regulatsioonid on lapsevanemate poolt leidnud mõistmist ja arusaamist," leidsid kolme muusikakooli direktorid haridusametile saadetud taotluses.

2. juunil allkirjastaski Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu käskkirja, millega kehtestas 85-eurose kuutasu. Hinnatõus toimub 1. septembrist ning lisaks põhiõppele lisandub 15 eurot õppele ka individuaalses ettevalmistuses ja kümme eurot rühmatundide ettevalmistuses. Samas ei muutu muusikainstrumentide laenutamise hind.

Väiksema sissetulekuga perele muutub muusikakool liiga kalliks

Eesti muusikakoolide liidu juhatuse esimees, Keila muusikakooli direktor Andres Teppo ütles ERR-ile, et hirm, et väiksema sissetulekuga peredes muutub lapse muusikakooli panek raskeks või võimatuks, on olemas.

"Kui kuupalk on tuhande euro ringis, siis 90 eurot muusikaharidusele kuus on juba ligi 10 protsenti. See on väga suur murekoht. Kui omavalitsus sellise kõrge hinna kehtestab, peaks seal olema välja pakkuda ka sotsiaalsed toetused, et meil ei tekiks elanikkonna kihistumist, nii et haridus, sealhulgas muusikaharidus oleks kättesaadav ainult rikkamatele inimestele," tõdes ta.

Keilas tõsteti muusikakooli kuutasu hiljuti 65 euroni kuus ja Teppo sõnul on nad rääkinud nii linnajuhtidega kui teavitanud lapsevanemaid, et kui kellelgi on kuutasu maksmisel raskusi, antaks sellest teada, et neid saaks toetada ja õppemaksust vabastada.

Tallinna muusikakooli kuutasu ei pruugi olla Eesti kalleim - Teppo märkis, et pealinna lähivaldades võib olla teisigi sellise hinnaga muusikakoole, kuid kindlasti on see kallimate seas, sest kaugemates Eesti paikades pole harv ka 20-eurone tasu.

"Kus ikka inimestel on väiksemad sissetulekud, on omavalitsused vastu tulnud, aga Tallinna ümbruses võib see küll olla samas suurusjärgus," lausus muusikakoolide liidu juhatuse esimees.

Paljudes omavalitsustes on muusikakooli õppemaks seatud sõltuvusse vanemate elukohast ehk soodsaim hind kehtib siis, kui mõlemad lapsevanemad elavad samas omavalitsuses, ja kalleim, kui neist kumbki seal ei ela.

Nõmme muusikakooli 2023. aasta omatulud peaksid plaani kohaselt olema 322 500 eurot, millest muusikakooli õppetasu moodustab 310 000 eurot.

Lasnamäe muusikakool plaanib tänavusteks omatuludeks 161 500 eurot, millest õppetasu on 155 200 eurot. Tallinna muusikakooli omatulude eelarve on 264 600 eurot, millest õppemaksud toovad 261 500 eurot.

Viimane muusikakoolide õppetasude hinnatõus oli Tallinnas 1. septembril 2018.