Kuuba, Hiina ja USA eitavad Hiina salabaasi rajamist Kuuba saarele

Nii Kuuba, Hiina kui ka USA eitavad USA lehes The Wall Street Journal esitatud väiteid nagu rajaks Hiina Kuuba saarele salajast pealtkuulamisbaasi. Lehega suhelnud ametnikud samas kinnitasid, et Kuubale rajatava baasi kohta on luureinfo kokku kogutud alles lähinädalail.

Kuuba ei ole sõlminud Hiinaga lepingut Hiina luurebaasi rajamiseks Kuuba saarele, teatas Kuuba asevälisminister Carlos Fernandez de Cossio. Kavandatavast luurebaasist teatas esimesena USA väljaanne Wall Street Journal.

Asevälisministri kinnitusel on USA ajakirjanduse avaldus USA valitsusametnike väljamõeldud vale kahe riigi suhete edasiseks halvendamiseks. Ka Hiina tõrjus baasi rajamise väiteid, süüdistades USA-d kuulujuttude levitamises. Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby teatas samuti, et lehes kajastatud väiteid ei ole korrektsed. Samas juhtis Reuters tähelepanu, et Kirby ei täpsustanud, et mis tema arvates leheloos korrektne ei olnud.

John Kirby ütles lisaks, et Ameerika Ühendriigid on Hiina ja Kuuba suhete pärast mures ning jälgivad kahe riigi vahelist suhtlust hoolikalt.

Wall Street Journali andmeil võimaldab rajatav paas Pekingil jälgida elektroonilist sidet USA kaguosas, kus asub palju sõjaväebaase ning on ka tihe laevaliiklus. Salabaas asuks Floridast vaid 160 kilomeetri kaugusel. Floridas Tampas asub USA keskväejuhatus (U.S. Central Command). USA suurim sõjaline baas Fort Liberty asub North Carolina osariigis.

Lehe väitel jõudsid Hiina ja Kuuba salabaasi rajamise osas kokkuleppele, mille käigus maksab Hiina Kuubale mitmeid miljardeid dollareid pealtkuulamisbaasi rajamisõiguse eest. Lehega suhelnud ametnikud kinnitasid, et Kuubale rajatava baasi kohta on luureinfo kokku kogutud alles lähinädalail.

Nii Hiinas kui ka Kuubas on võimul kommunistlik partei. USA on varem Kuuba vastu sekkunud enda huvide kaitsel. Kui Nõukogude Liit viis Kuubale 1962. aastal tuumaraketid, siis kehtestas USA saare ümber karantiini, mis päädis Kuuba raketikriisiga. Kriis lõppes kui Nõukogude Liit lubas viia oma tuumaraketid Kuubalt ära ning USA eemaldas enda raketid Türgi pinnalt.

Hiina ainus ametlik sõjaväebaas on Aafrikas Djibutis.