Wall Streeti tippjuht haaras Türgi keskpangas ohjad

Erkan on varem töötanud nii Goldman Sachsis kui ka First Republicis. Temast saab esimene naine, kes hakkab juhtima Türgi keskpanka. Varem juhtis keskpanka Sahap Kavcıoglu, kes langetas järsult intressimäärasid. Türgi liir langes siis dollari ja euro suhtes rekordiliselt madalale tasemele, vahendas Financial Times.

Hiljuti määras Erdogan rahandusministriks endise asepeaministri Mehmet Simseki. Ta on presidendi ebatavalisele majanduspoliitikale sageli vastu seisnud. Uueks asepresidendiks sai Cevdet Yilmaz, kes toetab samuti traditsioonilist rahapoliitikat.

Investorid loodavad nüüd, et Erdogan pöördub tagasi traditsioonilise rahapoliitika juurde.

Hiljuti vannutati Erdogan kolmandaks ametiajaks Türgi presidendiks. Erdogani prioriteediks saab majanduse stabiliseerimine ajal, mil hinnakasv ulatub 43,7 protsendini, osalt tulenevalt tema ebatavalisest intressimäärade kärpimise poliitikast.

Investorid ja majandusteadlased leiavad, et Türgi peab tõstma intressimäärasid. See aeglustaks hinnakasvu ja tooks riiki tagasi välisinvestorid.