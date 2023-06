Toidutootjad langetavad Prantsusmaal valitsuse surve tõttu hindu

75 tootjat lubasid hindu langetada ning esitavad järgmisel nädalal Prantsuse rahandusministeeriumile ka vastava nimekirja. "Kõik tooted, mille hinnad hulgimüügiturgul langevad, peavad juulis langema," ütles Le Maire.

Minister lisas, et võimud kontrollivad firmasid, et tagada, et tootjad oma kohustustest kinni peavad. "Usalda, aga kontrolli," ütles Le Maire.

Prantsusmaal on toit viimase aasta jooksul kallinenud umbes 14 protsendi võrra. See tekitab ärevust nii tarbijate kui ka poliitikute seas. Mõned ametnikud ja jaemüüjad leiavad, et toidutootjad kasutavad ära kiiret inflatsiooni, et suurendada nii oma kasumimarginaale, vahendas Financial Times.

Le Maire ähvardas, et paneb need firmad häbiposti, mis keelduvad osalemast toiduhindade langetamise meetmetes. Samuti lubas minister kehtestada ühekordse kasumimaksu, kui hinnad ei hakka langema.