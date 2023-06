Mulgimaal säras laupäeval täies hiilguses mulgi kultuur

Seitsmendat korda toimuv mulgi pidu oli sel korral veidi teistsugune. Peoala oli jagatud pesadeks, et kogu mulgi kultuuri oleks võimalik lähedalt näha, rääkis peo loovjuht Priit Oks.

"Et iga üksik tantsurühm või rahvatantsuansambel või rahvamuusikansambel või laulja teaksid, et nad tulevad mulgi peole, neil on oma väike 20-minutiline kontsert ja nad panevad kogu oma mulgi kultuuri paremiku sellesse 20 minutisse," lausus Oks.

Peol oli palju tantsu ja tralli, aga õpetati ka varasemast ajast pärit kombeid, nagu lina tegemine, millel on lausa üheksa etappi. Tänapäeval on lina kasvatamine aga pisut soiku vajunud, rääkis töötoa juhendaja Ly Laanemets.

"Lina ongi kahte sorti, üks on õlilina, teine on kiulina. Õlilina jääb madalam, sellest tuleb rohkem seemneid, seda kasvatatakse Eestimaal veel, aga kiulina kasvatatakse järjest vähem, põlde ei ole. On üksikud entusiastid," ütles Laanemets.

Lina tegemise kõrval sai maitsta värskelt valminud võid ja petti.

"Panime vahukoore sisse, ketrasime valmis ja järgi jäi või ja võipiim ehk pett. Inimesed teevad ikka võid. Tihtipeale nad küsivadki, kas poekoorest, sellest 35-protsendisest saab teha, aga saab küll. Tuleb lihtsalt mikseriga võiks ajada ja on väga hea või," ütles töötoa juhendaja Anneli Siimussaar.

Sealsamas said peolised katsetada ka lehmalüpsmist.