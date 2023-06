Euroopa Liit tahab Tuneesiat abistada enam kui miljardi euroga

Nii lubas Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen Tunises pärast kohtumist Tuneesia presidendi Kais Saiediga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel aastal saab Tuneesia 100 miljonit eurot piiri haldamiseks, pääste- ja otsingu-töödeks ning salakaubaveo vastasteks operatsioonideks. Euroopa Liit on seni seadnud finantsabi tingimuseks riigi läbirääkimised Rahvusvahelise Valuutafondiga, kuid Tuneesia on keeldunud valuutafondi nõutud põhireformidest.

"Meil mõlemal on suur huvi murda küüniline smugeldajate ärimudel. See on kohutav, kuidas nad kasumi nimel tahtlikult riskivad inimeludega. Seega töötame smugeldamise vastase partnerluse nimel ja toetame Tuneesia piirivalvet," lausus

Ursula von der Leyen.

Euroopa Komisjoni presidenti saatsid visiidil Hollandi Mark Rutte ja Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

"Oleme väga rahul Euroopa Liidu ja Tuneesia ühisavaldusega. See on oluline samm, et luua tõeline partnerlus Euroopa Liiduga, mis sihib migratsioonikriisi, kuid arendab ka Vahemere mõlemat kallast," ütles Meloni.

Tuneesia president Kais Saied ütles mõni tund enne kohtumist, et Tuneesiast ei saa piirivalvurit Euroopale ning vastutus rändekriisis ei saa jääda vaid Tuneesiale, kirjutas The Guardian.

"Lahendus ei tule Tuneesia arvelt. Me ei saa olla nende riikide valvurid," ütles president visiidil Sfaxi sadamalinna, mis on paadiga Itaaliasse jõuda püüdvate migrantide peamine lähtekoht.