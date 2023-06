Ukraina kaitseministeerium: vabastatud on seitse asulat

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on kaitsejõud vastupealetungi käigus vabastanud seitse asulat. Ukraina relvajõud teatasid esmaspäeval, et riigi väed vabastasid Storoževe küla, hiljem teatati ka Novodarivka küla Zaporižžja oblastis. Ukraina sõjaväeluure väitel mineerisid venelased Krimmis Perekopi maakitsusel asuva keemiatehase.

Oluline esmaspäeval, 12. juunil kell 22.25:

- Vastupealetungiga on vabastatud seitse asulat, teatas Ukraina kaitseministeerium;

- Hollandi kaitseminister: Ukraina pilootide väljaõpe võiks alata suvel;

- Taani saadab Ukrainale 2000 suurtükimürsku;

- Ukraina väed vabastasid Novodarivka küla Zaporižžja oblastis;

- Raytheon tarnib Ukrainale 2024. aasta lõpuks veel viis Patrioti;

- Ukraina sõjaväeluure väitel mineerisid venelased Krimmis keemiatehase;

- Briti parlamendi kaitsekomisjoni juht: Ukraina suurrünnak tuleb lähipäevil ning senised rünnakud on olnud selle ettevalmistus;

- Ukraina siseministeerium: Kahhovka katastroofi tõttu hukkus 10 inimest ning veel 42 inimest on teadmate kadunud;

- Reznikov: järgmine Ramsteini kohtumine 15. juunil keskendub hävituslennukitele;

- Ukraina teatas Storoževe küla vabastamisest;

- Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus;

- Hodges: rindel käivad ägedad lahingud, kuid otsustav hetk saabub siis, kui sajad Ukraina soomusmasinad alustavad Vene kaitseliinide vastu rünnakut;

- Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2.

Ukraina kaitseministeerium: nädalaga on vabastatud seitse asulat

Ukraina väed vabastasid möödunud nädala jooksul vastupealetungi käigus Donetski ja Tauria rindejoonel seitse asulat, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Tema sõnul on kaitsejõud vabastanud Lobkovo, Levadne, Novodarivka, Neskutšne, Storoževe, Makarivka ja Blagodatne.

Maljar lisas, et rünnakrühm on edasi liikunud kokku 6,5 kilomeetrit ja Ukraina kontrolli alla on saadud 90 ruutkilomeetrit.

Hollandi kaitseminister: Ukraina pilootide väljaõpe võiks alata suvel

Madalmaade kaitseminister Kajsa Ollongren ütles neljapäeval Reutersile antud intervjuus, et Hollandi ambitsiooniks on alustada sel suvel Ukraina pilootidele F-16 lennukite kasutamist. Ollongreni sõnul tahetakse väljaõppeprogramm täielikult tööle saada kuue kuu jooksul. Ukraina pilootide ja logistilise personali väljaõppe rahvusvahelist koalitsiooni veavad eest Madalmaad ja Taani. Taanis asuvad ka sobilikud lennusimulaatorid. Väljaõppeprogrammiga lubasid varem liituda nii Belgia kui Luxembourg. Prantsusmaa ja Suurbritannia on lubanud väljaõppele tuge pakkuda.

Kajsa Ollongren sõnas, et F-16 hävituslennukite Ukrainale andmine ei mõjuta sõda lähiperspektiivis, kuid viib Ukraina kooskõlla NATO sõjaliste võimetega, mis tulevikku vaadates väga oluline. "Kui sõda on läbi, siis peab Ukraina suutma end Venemaa vastu heidutada. Ja ma arvan... et seda tahavad ka ukrainlased," ütles Hollandi kaitseminister.

Kaks allikat kinnitasid Reutersile, et Ukraina pilootide väljaõpe algaks kahe grupiga, milles kummaski oleks 12 kogenud Ukraina pilooti. Holland õpetab tavaliselt enda õhuväe hävituslennukite piloodid välja kahe ja poole aasta pikkuse perioodi jooksul. Üks USA ametiisik kinnitas Reutersile, et kuigi Ukraina pilootide väljaõppeaegasid veel pannakse paika, siis võib see kogenud piloodi puhul aega võtta vaid neli kuud.

Ukraina kaitsejõud: Venemaa tegi Blahodatnele edutu vasturünnaku

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma õhtuses rindeülevaates, et Vene väed tegid edutu vasturünnakust hiljuti vabastatud Blahodatne vastu. Vene kaitseministeerium teatas enne seda vasturünnakust Zaporižžja rindelõigul. Vaenupoolte väiteid pole sõja tingimustes võimalik sõltumatult kinnitada.

ISW avaldas Dnipro üleujutuskaardi

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) avaldas kaardi, kus on peale märgitud teadaolevad Vene positsioonid ja Kahhovka veehoidla paisu hävitamise tõttu tekkinud üleujutus Dnipro jõel. Üleujutuse tõttu jäid osad Vene positsioonid Dnipro vasakkaldal vee alla.

Our @TheStudyofWar GEOINT Team created a new tool showing how flooding has changed Russian control of terrain on the left bank of the Dnipro River between June 5 & 9.



It shows which Russian field fortifications that @bradyafr found are flooded. https://t.co/KdShVqnqNJ https://t.co/sgrsjxAR26 pic.twitter.com/YIy90jbxAj — George Barros (@georgewbarros) June 12, 2023

Taani saadab Ukrainale 2000 suurtükimürsku

Taani parlament toetas esmaspäeval suurtükimürskude annetust Ukrainale, vahendas Taani TV2. Ukrainale saadetakse muuhulgas 2000 suurtükimürsku. Taani kaitseminister Troels Lund Poulsen rõhutas, et Taani laskemoonasaadetis on vastuseks Ukraina kohesele väljakutsele. Poulsen rõhutas, et tuleb teha ka tööd laskemoona tootmise suurendamiseks.

Troels Lund Poulsen ütles lisaks TV2-le, et Taani valitsus arutab F-16 hävituslennukite Ukrainale annetamist hiljem sel aastal. Poulseni sõnul on praegu eesmärgiks, et Ukraina väed suudaksid F-16 lennukeid käsitseda.

Ukraina väed vabastasid Novodarivka küla Zaporižžja oblastis

Zaporižžja territoriaalkaitse brigaad teatas esmaspäeval Novodarivka küla vabastamisest Zaporižžja oblastis. Küla asub Donetski oblasti piiri lähistel. The Kyiv Independent juhtis tähelepanu, et sama küla vabastamisest teatas varem Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) toetudes Vene ja Ukraina allikatele.

Novodarivka küla asub Velika Novosilkast ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel edelasuunas. Tegu on viienda asulaga, mis on Ukraina suvise pealetungi käigus vabastatud. Esmaspäeval vabastati ka Storoževe küla. Varem teatasid Ukraina väed Makarivka, Neskutšne ja Blahodatne vabastamisest.

Vene allikad on teatanud Ukraina vägede edenemisest ka teistes rindelõikudes, kuid nende teadete paikapidavust pole võimalik kontrollida. Samuti pole Ukraina üksused ametlikult veel teatanud täiendavate asulate vabastamisest.

Raytheon tarnib Ukrainale 2024. aasta lõpuks veel viis Patrioti

USA kaitsetööstuse ettevõte Raytheon plaanib suurendada Patrioti õhutõrjesüsteemide tootmist 12 õhutõrjesüsteemini aastas ning kavatseb tarnida järgmise aasta lõpuks Ukrainale veel viis õhutõrjepatareid, kirjutas The Wall Street Journal.

Samas artiklis meenutati ka 16. mail kuue Vene hüperhelikiirusel lendava ballistilise Kinžali raketi alla tulistamist. Patriot õhutõrjesüsteem tuvastas tol hommikul raketid 200 kilomeetri kauguselt ning suutis õhutõrjerakettidega kõik kuus Kinžali alla tulistada. Viimane Vene Kinžal rakett tulistati alla vaid 14 kilomeetri kaugusel ehk paar sekundit kui rakett oleks õhutõrjesüsteemi tabanud.

Raytheon Technologies tegevjuht Greg Hayes ütles samas lisaks, et Patriot koos teiste Ukraina õhutõrjesüsteemidega on suutnud tulistada alla kuni 90 protsenti Ukrainat ründavatest õhusihtmärkidest. Hayesi sõnul muutsid ukrainlased veidi Patrioti tarkvara, et oleks võimalik jälgida ja hävitada Vene hüperhelikiirusel lendavaid rakette.

Ukraina vägede käsutuses on kaks Patrioti õhutõrjepatareid. USA relvajõud asusid Patrioti kasutama 1984. aastal ning õhutõrjesüsteemi on sestsaadik korduvalt uuendatud. Õhutõrjesüsteem on kokku 18 riigi relvajõudude kasutuses või on see tellimisel. Uued kliendid peavad oma Patriote ootama rohkem kui kaks aastat.

Naine tänavat pühkimas sõjas hävinud Mariupoli linnas Autor/allikas: SCANPIX/STRINGER/AFP

Ukraina sõjaväeluure väitel mineerisid venelased Krimmis keemiatehase

Ukraina kaitseministeeriumile alluv luure peadirektoraat ehk sõjaväeluure (HUR) hoiatas esmaspäeval, et Vene okupatsioonivõimud on lõhkeainega mineerinud Perekopi maakitsusel Armjanskis asuva keemiatehase. Tehase õhkimise korral paiskuks õhku ligikaudu 200 tonni ammoniaaki.

Perekopi maakitsus ühendab Krimmi poolsaart ülejäänud Lõuna-Ukrainaga. Teine oluline ühendus Krimmi ja Lõuna-Ukraina vahel on pikk ja kitsas Arabati säär. Nende kahe vahel asub madal Sõvaši laht, mis on tuntud ka kui Mädameri.

HUR väidab, et tulenevalt Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla paisu hävitamisest on Armjanski tehases ettevõtte Krimmi Titaan tootmine kriitilisel tasemel. Sama tehast on nüüd HUR-i väitel asutud lähipäevadel mineerima. Varem tuli Kahhovka veehoidlast vesi Krimmi poolsaarele läbi Põhja-Krimmi kanali.

HUR-i hoiatust kordas Twitteris ka Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak.

Briti parlamendi kaitsekomisjoni juht: Ukraina suurrünnak tuleb lähipäevil

Ühendkuningriigi parlamendi kaitsekomisjoni esimees Tobias Ellwood prognoosis esmaspäeva hommikul, et Ukraina vägede suurrünnak tuleb lähipäevil. Ellwoodi sõnul on senised rünnakud vaid slle rünnaku ettevalmistav faas, vahendas Briti Sky News. Samas hoiatas Ellwood, et pealetung ei kulge ei lõppe kiirelt. Tobias Ellwood on varem olnud Briti kaitseminister.

Ukraina siseministeerium: Kahhovka katastroofi tõttu hukkus 10 inimest

Ukrainas Dnipro jõel paiknenud Kahhovka hüdroelektrijaama paisu hävitamise tõttu tekkinud üleujutustes hukkus teadaolevalt kümme inimest, teatas Ukraina siseministeerium. Veel 42 inimest on teadmata kadunud. Veetase Hersoni oblastis on kohalike võimude sõnul languses. Siseministeeriumi teatel evakueeriti Hersoni oblastist 2743 inimest ning veel 3801 elamut on Dnipro paremkaldal samas oblastis veel vee all, vahendas The Kyiv Independent.

Reznikov: järgmine Ramsteini kohtumine keskendub hävituslennukitele

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas, et järgmine Ramsteini formaadis Ukraina toetusgrupi kohtumine keskendub hävituslennukite koalitsioonile.

Kohtumine toimub 15. juunil ning Oleksi Reznikovi sõnul räägivad ukrainlased hävituslennukite teemal Hollandi, Taani, USA ja teiste riikide kaitseministritega.

Samuti on kohtumise raames kavas arutada õhutõrjet, suurtükimoona ja suurtükisüsteeme. Lisaks sellele rõhutas Reznikov, et ukrainlaste jaoks on remondi- ja varustuspunktide avamine väga oluline. Seda nii Ukraina territooriumil kui sõbralikes partnerriikides.

Ukraina teatas Storoževe küla vabastamisest

Ukraina relvajõud teatasid esmaspäeval, et riigi väed vabastasid Storoževe küla. Asula asub Velika Novosilka piirkonnas.

Ukraina teatas varem, et riigi väed vallutasid pealetungi käigus okupantidelt tagasi kolmanda küla. Asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Ukraina väed vabastasid Makarivka asula, mis asub Donetski oblastis.

"Donetski oblastis asuvad Neskutšne ja Blahodatne on taas Ukraina lipu all," teatas enne seda Ukraina piirivalveamet.

Kõik kolm vabastatud asulat asuvad Velika Novosila piirkonnas. Sõjaväe kõneisik Valeri Šeršen ütles, et Vene väed lasid piirkonnas õhku väikese tammi ja proovivad nii pidurdada Ukraina vastupealetungi. Šeršeni sõnul ei mõjuta see aga vasturünnakut ja Ukraina väed liiguvad Urozhaine küla suunas. Sotsiaalmeedia teatel käivad küla ümbruses ägedad lahingud.

Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus

Kohaliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Rogov teatas, et Melitopolis ja Tokmakis toimusid plahvatused. Mõlemad asulad paiknevad Zaporižžja oblastis. Rogovi teatel toimus Melitopoli linnas võimas plahvatus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti, et Ukraina on alustanud vastupealetungi. Zelenski siiski ei täpsustanud, millises faasis pealetung on.

Ukraina sõjalised edusammud Zaporižžja oblastis võivad potentsiaalselt võimaldada vägedel murda läbi maasilla, mis ühendab Venemaad Ukrainast annekteeritud Krimmi poolsaarega.

Washingtonis asuva mõttekoja Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikud väidavad, et Kiievi väed on alustanud vasturünnakuid vähemalt neljas rindepiirkonnas.

Ukraina jätkab vastupealetungi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/68TH SEPARATE HUNTING BRIGADE O

Hodges: rindel käivad ägedad lahingud, kuid otsustav hetk saabub siis, kui sajad Ukraina soomusmasinad alustavad Vene kaitseliinide vastu rünnakut

Endine USA Euroopa vägede ülem Ben Hodges analüüsis Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse (CEPA) veebilehel, kuidas Ukraina väed viivad läbi vastupealetungi. Hodges ütles, et otsustav hetk saabub siis, kui näeme, et sajad soomusmasinad ründavad Vene kaitseliine.

Hodgesi sõnul on Ukraina väed alustanud rünnakut, kuid see pole veel põhiline rünnak. "Kui näeme, et rünnakuga liituvad suured soomustatud üksused, siis arvan, et teame, et põhiline rünnak on alanud. Ma ei usu, et oleme veel näinud sellist koondumist," ütles Hodges.

Hodgesi sõnul tahab Ukraina peastaap tagada, et venelased ei suudaks ära aimata asukohta, kus ukrainlased alustavad otsustavat rünnakut.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest eelmise aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 216 180 (võrdlus eelmise päevaga +540);

- tankid 3931 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7636 (+5);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 299 (+0);

- suurtükisüsteemid 3746 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 601 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 362 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3307 (+7);

- tiibraketid 1183 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6471 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 510 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2

Soome meedia kirjutab, et Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2. Soome andis Ukrainale kuus sellist masinat, vahendas Yle.