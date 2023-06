Oluline esmaspäeval, 12. juunil kell 10.30:

- Ukraina teatas kolmanda küla tagasivallutamisest;

- Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus;

- Hodges: rindel käivad ägedad lahingud, kuid otsustav hetk saabub siis, kui sajad Ukraina soomusmasinad alustavad Vene kaitseliinide vastu rünnakut;

- Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2.

Ukraina väed jätkavad okupeeritud asulate vabastamist

Ukraina relvajõud teatasid esmaspäeval, et riigi väed vabastasid Storoževe küla. Asula asub Velika Novosila piirkonnas.

Ukraina teatas varem, et riigi väed vallutasid pealetungi käigus okupantidelt tagasi kolmanda küla. Asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Ukraina väed vabastasid Makarivka asula, mis asub Donetski oblastis.

"Donetski oblastis asuvad Neskutšne ja Blahodatne on taas Ukraina lipu all," teatas enne seda Ukraina piirivalveamet.

Kõik kolm vabastatud asulat asuvad Velika Novosila piirkonnas. Sõjaväe kõneisik Valeri Šeršen ütles, et Vene väed lasid piirkonnas õhku väikese tammi ja proovivad nii pidurdada Ukraina vastupealetungi. Šeršeni sõnul ei mõjuta see aga vasturünnakut ja Ukraina väed liiguvad Urozhaine küla suunas. Sotsiaalmeedia teatel käivad küla ümbruses ägedad lahingud.

Okupeeritud Melitopolis toimus taas võimas plahvatus

Kohaliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Rogov teatas, et Melitopolis ja Tokmakis toimusid plahvatused. Mõlemad asulad paiknevad Zaporižžja oblastis. Rogovi teatel toimus Melitopoli linnas võimas plahvatus

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas hiljuti, et Ukraina on alustanud vastupealetungi. Zelenski siiski ei täpsustanud, millises faasis pealetung on.

Ukraina sõjalised edusammud Zaporižžja oblastis võivad potentsiaalselt võimaldada vägedel murda läbi maasilla, mis ühendab Venemaad Ukrainast annekteeritud Krimmi poolsaarega.

Washingtonis asuva mõttekoja Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikud väidavad, et Kiievi väed on alustanud vasturünnakuid vähemalt neljas rindepiirkonnas.

Hodges: rindel käivad ägedad lahingud, kuid otsustav hetk saabub siis, kui sajad Ukraina soomusmasinad alustavad Vene kaitseliinide vastu rünnakut

Endine USA Euroopa vägede ülem Ben Hodges analüüsis Euroopa poliitikaanalüüsi keskuse (CEPA) kodulehel, kuidas Ukraina väed viivad läbi vastupealetungi. Hodges ütles, et otsustav hetk saabub siis, kui näeme, et sajad soomusmasinad ründavad Vene kaitseliine.

Hodgesi sõnul on Ukraina väed alustanud rünnakut, kuid see pole veel põhiline rünnak. "Kui näeme, et rünnakuga liituvad suured soomustatud üksused, siis arvan, et teame, et põhiline rünnak on alanud. Ma ei usu, et oleme veel näinud sellist koondumist," ütles Hodges.

Hodgesi sõnul tahab Ukraina peastaap tagada, et venelased ei suudaks ära aimata asukohta, kus ukrainlased alustavad otsustavat rünnakut.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest eelmise aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 216 180 (võrdlus eelmise päevaga +540);

- tankid 3931 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7636 (+5);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 299 (+0);

- suurtükisüsteemid 3746 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 601 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 362 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3307 (+7);

- tiibraketid 1183 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6471 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 510 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Meedia: Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2

Soome meedia kirjutab, et Ukraina kaotas kolm miinitõrjemasinat Leopard 2. Soome andis Ukrainale kuus sellist masinat, vahendas Yle.

Three out of the six Leopard 2R mine-clearing vehicles Finland donated to Ukraine have been lost in the same field.



With other engineering vehicles in the field as well, this is a massive loss for the brigade, no matter what. pic.twitter.com/O7cex99WJK