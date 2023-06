Šoigu tahab allutada Wagneri kaitseministeeriumi otsese kontrolli alla

Venemaa asekaitseminister Nikolai Pankov ütles laupäeval, et "vabatahtlikud grupeeringud" peavad sõlmima lepingu kaitseministeeriumiga. Wagneri juht Jevgeni Prigožin aga teatas pühapäeval, et tema grupeering sellist lepingut ei sõlmi, vahendas BBC.

Prigožin läks aasta alguses riidu kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülema kindral Valeri Gerassimoviga. Prigožin süüdistab Venemaa sõjaväejuhte ebakompetentsuses. Samuti väitis Prigožin järjepidevalt, et ministeerium ei tarni Wagnerile piisavas koguses laskemoona.

"Wagner ei sõlmi Šoiguga lepinguid. Šoigu ei oska sõjalist formatsiooni korralikult juhtida," teatas Prigožin.

Ministeerium teatas, et vastavad lepingud peavad olema allkirjastatud 1. juuliks. Viimaste nädalate jooksul on aga Wagneri ja kaitseministeeriumi vahelised pinged süvenenud veelgi. Hiljuti röövisid Wagneri võitlejad Vene 72. brigaadi ülema alampolkovnik Roman Venevitini, keda siis kaamera ees alandati. Wagner vabastas hiljem ohvitseri. Venevitin süüdistas seejärel Wagnerit kaose külvamises.

Mõned analüütikud leiavad, et Putin lubab Prigožinil kritiseerida kõrgeid ametnikke, kuna tahab erinevaid grupeeringuid tülli ajada. "Me isegi ei kuuleks ega teaks Prigožinist midagi, kui Putin seda ei toetaks," ütles Briti mõttekoja Chatham House analüütik Nikolai Petrov.

Petrovi sõnul võib Kreml kasutada Prigožinit lääneriikide hirmutamiseks. "Selle taktika eesmärgiks on näidata, et Putin pole Venemaa eliidi kõige kohutavam esindaja ning parem on temaga suhelda, kui oodata, et Prigožini sugused inimesed võtavad võimu üle," ütles Petrov.

Ajaleht The Times kirjutab, et Prigožin omab poliitilisi ambitsioone ja tahab Venemaal oma mõjuvõimu suurendada. Hiljuti ilmus sotsiaalmeediasse Venemaa lipuvärvides plakat, mille peal oli Prigožin. Wagneri juht korraldab üha rohkem pressikonverentse.

"See näeb välja nagu valimiskampaania," kirjutas opositsiooniline väljaanne Meduza.

Venemaal peaksid presidendivalimised toimuma järgmise aasta märtsis. Venemaa marurahvuslik väljaanne Tsargrad väitis, et küsitluste järgi peaks Prigožin saama Putini järel teise koha. Prigožini toetus oli kaks korda suurem kui kommunistide juhi Gennadi Zjuganovi oma, vahendas The Times.