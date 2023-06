Nafta hind jätkab langemist

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes esmaspäeval ligi kaks protsenti ja on nüüd umbes 73 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 68,33 dollarit barreli kohta.

Venemaa toornafta Uralsi hind on umbes 56 dollarit barreli kohta.

Naftakartell OPEC tahab tootmise vähendamisega tõsta maailmaturul nafta hinda. Hiljuti teatas Saudi Araabia, et vähendab oma toornafta tootmist miljoni barreli võrra päevas. Selle aasta märtsis tootis Saudi Araabia riigi statistikaameti andmetel üle kümne miljoni barreli toornafta päevas. Igapäevase toodangu vähendamine miljoni barreli võrra on seega märkimisväärne.

Hiina majandus taastub aga oodatust aeglasemalt ja investorid muretsevad, et maailmas väheneb nõudlus toornafta järele. Finantsfirma Goldman Sachs prognoosib nüüd, et detsembris jääb nafta hind alla 90 dollari. Varem eeldas pank, et nafta hind jääb 95 dollari piiri juurde, vahendas Bloomberg.