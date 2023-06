Kell 21.35 "Ukraina stuudios": brigaadikindral Karus ja ökohüdroloog Terasmaa

Ukrainlaste kauaoodatud vastupealetung on alanud. Kuidas see on edenenud ja mil moel mõjutab seda Kahhovka paisu hävitamine, kommenteerib "Ukraina stuudios" brigaadikindral Vahur Karus.

Kahhovka paisu õhkulaskmine tõi kaasa keskkonnakatastroofi, mille ulatust ja mõjusi analüüsib Tallinna Ülikooli ökohüdroloogia professor Jaanus Terasmaa. Lisaks on saates videolugu Eesti abiga valmivast sillast Maliõni linnas.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Reimo Sildvee.