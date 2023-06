Tartu tervishoiu kõrgkool asub Narvas õdesid koolitama

Õe põhiõpe kestab kolm ja pool aastat. Enamiku ajast õpivad Narva tudengid kohaliku haigla baasil, kuid mõni tund toimub ka Tartus. Õppetöö on eestikeelne. Kokku on Narva õpperühmas 26 õppekohta.

Narva haigla loodab, et enamik lõpetanutest leiavad töö kodulinnas.

"Ma loodan, et need inimesed, kes otsustavad ikkagi jääda Narva ja saavad siin endale vajaliku hariduse ja ettevalmistuse, tulevad ka Narva tööle. Me loodame sellega oluliselt leevendada oma tööjõukriisi. Me võiksime kohe võtta õige mitmetele erialadele puuduolevaid õdesid, aga tõeliselt hakkab neist puudus olema siis, kui me saame uue haiglaga alustada. Siis on personali oluliselt rohkem vaja," rääkis Narva haigla juht Ago Kõrgvee.

"See mõte regionaalsetel õpperühmadel ongi, et enamasti need inimesed, kellel on pered või lähedased või kes ei soovi oma elu täiesti Tartu-põhiseks kolme ja poole aastaga kujundada, siis neil on võimalik jääda ikkagi kodukanti ja ainult aeg-ajalt liiguvad Tartusse. Kõrgkooli jaoks on kõige olulisem see, et need õppurid, kes sisse tulevad, tahaksid õppida ja lõpetaksid ka," ütles Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.