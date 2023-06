NATO kaitseministrid kohtuvad neljapäeval suurimate laskemoonatootjatega

NATO kaitsealliansi kaitseministrid peaks sel neljapäeval kohtuma 25 suurima lääneriigi kaitsetööstuse ettevõttega, kirjutas oma allikatele tuginedes Euractiv. Kohtumine korraldatakse, kuna NATO soovib olla osaline kaitsetööstuse aruteludes ning samuti soovitakse leida viis pikaajaliseks koostööks. Samal ajal kui lääneriigid jätkavad Ukraina abistamist tahetakse täiendada ka enda varusid.

NATO on kaitsetööstusele pikaajalise nõudluse signaali tarbeks loomas uut kaitsetööstuse tegevuskava (Defence Production Action Plan), milles peaks olema tuvastatud investeerimiseesmärgid ja nõudlussignaalid tööstusele. Kuigi lääneriikide valitsused on kaitsetööstuse ettevõtetelt juba varem palunud tootmise suurendamist, siis on samas ettevõtted nõudnud selgeid signaale, mis õigustaks tootmise suurendamiseks vajalike investeeringute tegemist.

Euractivi allikate sõnul osalevad kohtumisel eelkõige laskemoona-, sh rakettide tootjad. Euroopa ettevõtetest on kohtumisel Belgia ettevõte FN Herstal, Prantsuse-Itaalia MBDA, Soome Patria, Saksa Rheinmetall, Norra Nammo, Saksa KMW ja Prantsuse Nexteri ühinemisel tekkinud KNDS, Itaalia Leonardo ning Türgi Roketsan. NATO idatiivalt osalevad kohtumisel Bulgaaria ettevõte Arsenal ja Prahas asuva peakontoriga Czechoslovak Group.

Ameerika Ühendriikidest osalevad NATO kohtumisel Raytheon Technologies ja Lockheed Martin, kes toodavad koos Javelini tankitõrje rakette ja Patrioti õhutõrjesüsteeme. Lockheed Martin toodab ka HIMARS-i mitmikraketiheitjaid.

Lisaks peaks kohtumisele kutsutama ka mitmed droonitootjad nagu Türgi Bayraktar, Portugali Tekever ning Briti BAE Systems. Samuti Rumeenia Romarm, Horvaatia tankitootja Đuro Đaković Grupa, Eesti Milrem ja Belgia päritolu Thales.

Üks NATO ametnik kinnitas Euractivile, et kohtumisele kutsuti väike ring valitud ettevõtteid, kuna sedasi saaks pidada sisulisi arutelusid. Kuigi neljapäevase arutelu fookus on laskemoonal, siis tulevikus on kavas ka teisi kohtumisi tööstusega teistes formaatides, kuhu on kutsutud ka suurem valik NATO kaitsealliansi tööstussektori esindajatest.