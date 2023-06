Rumeenia peaminister astus võimuleppe tõttu tagasi

Rumeenia paremtsentristlik peaminister Nicolae Ciuca astus esmaspäeval tagasi ja andis oma ametikoha sotsiaaldemokraatlikule parteile. Ciuca kodupartei ja sotsiaaldemokraadid leppisid 2021. aastal kokku, et peaministri amet roteerub kahe erakonna vahel

Ciuca asemel saab peaministriks tõenäoliselt sotsiaaldemokraatide juht Marcel Ciolacu. Pandeemia ajal puhkes riigis poliitiline kriis ja endised rivaalid moodustasid kaks aastat tagasi suure koalitsiooni, vahendas Financial Times.

Ciuca paremtsentristlik partei ja sotsiaaldemokraadid leppisid 2021. aastal kokku, et peaministri amet roteerub kahe erakonna vahel. Esimesena sai peaministriks Ciuca.

"Meie eesmärk on, et uus valitsus annaks neljapäeval ametivande , et saaksime jätkata oluliste teemadega tegelemist," ütles Ciuca.

Varem on Ciuca olnud kaitsejõudude peastaabi ülem, kaitseminister ja senaator.

Rumeenial on viimase 16 aasta jooksul olnud 11 peaministrit. Hiljuti sai ka Rumeenia naaberriik Bulgaaria valitsuse, kus peaministri tool roteerub kahe partei vahel.