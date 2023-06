Läti ja Soome võivad europarlamendis koha juurde saada

Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon otsustas esmaspäeval, et Läti ja Soome saavad parlamendis ühe koha juurde. Komisjoni ettepanek läheb neljapäeval Strasbourgis toimuval täiskogul hääletusele.

Lätil on praegu Euroopa Parlamendis kaheksa saadikut, Soomel on 14 saadikut. Esmaspäeval tegi põhiseaduskomisjon ettepaneku suurendada parlamendisaadikute kohtade arvu 11 võrra. Need kohad jagatakse üheksa liikmesriigi vahel. Kohtade jagamisel võetakse arvesse demograafilisi muutusi Euroopa Liidus (EL).

Hispaania saab juurde kaks kohta, kaks kohta saab Holland, ühe koha Austria, Taani, Soome, Slovakkia, Iirimaa, Sloveenia ja Läti. Ettepanek läheb neljapäeval Strasbourgis toimuval täiskogul hääletusele, vahendas LSM.

Parlamendikohad jagatakse reeglina proportsionaalselt, vastavalt iga riigi elanike arvule. Igal liikmesriigil on kindel arv parlamendikohti. Eestil on seitse eurosaadikut.

Parlament koosneb praegu 705 saadikust, kes esindavad kõik EL-i liikmesriike. Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust jäi tühjaks 73 kohta. 27 kohta jaotati siis 14 vähem esindatud EL-i liikmesriigi vahel. Selle alusel sai varem Eesti ühe koha juurde. 46 kohta aga jäi veel reservi.