Briti võimud kahtlustavad, et mees tappis Nottinghamis kolm inimest

Politsei teatas, et leidis ööl vastu teisipäeva tänavalt kaks inimest surnuna. Hiljem leidis politsei veel ühe surnukeha. Politsei eeldab, et juhtumid on omavahel seotud.

Politsei teatel peeti mõrvas kahtlustatavana kinni 31-mees. Võimud sulgesid Nottinghami kesklinna.

"See on kohutav ja traagiline juhtum, mis on nõudnud kolme inimese elu," teatas kohalik politseijuht Kate Keynell.

Nottingham asub Londonist 190 kilomeetrit põhja pool ja seal elab umbes 350 000 inimest.