Öökülmaoht on möödunud, kuid sel nädalal on suureks probleemiks kuivus ja suur tuleoht. Kolmapäev tuleb kuiv ja päikeseline, sooja on 21 kuni 26, kohati kuni 28 kraadi.

Venemaalt ulatub praegu Läänemerele kõrgrõhuala ja hoiab siinkandis ilma kuivana. Põhjas ja lõunas on näha küll madalrõhkkondadega seotud sajupilvi, kuid need meile praegu ei jõua. Põhjapoolsed vihmahood liiguvad üle Soome itta ning lõunapoolseid sajupilvi suunatakse praegu idast läände.

Kolmapäeval kujundab meie ilma jätkuvalt üle Läänemere kulgev lääne-ida suunaline kõrgrõhuvöönd. Pilvi on vähe ja tuul on rahulik. Üle mere jõuab täiendavat sooja ning homsed päevamaksimumid tõusevad paljudes kohtades 25 kraadist kõrgemale, mitmel pool mere ääres on sooja vähem kui 20 kraadi.

Öö vastu kolmapäeva tuleb Eestis selge ja nõrga muutliku tuulega. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Kolmapäeva hommik on selge ja üsna vaikne. Sooja on 15 kuni 19 kraadi. Päev on selge ja vähese pilvisusega ning kuiv. Puhub valdavalt põhjakaare, põhjarannikul ka läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 21 kuni 26, kohati kuni 28 kraadi, rannikul on sooja 17 kraadi ümber.

Õhtu on selge ja vähese pilvisusega ning kuiv. Puhub valdavalt põhjakaare, põhjarannikul ka läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 19 kuni 24, rannikul kohati 17 kraadi.

Neljapäeval püsib Eesti kõrgrõhuala mõjusfääris. Lõuna poole jäävast madalrõhkkonnast lisandub küll pilverünki, kuid sadu mitte. Vihmapilved Leedust kaugemale põhja ei jõua.

Neljapäeval ja reedel on öösiti sooja 8-15 kraadi, neljapäeva päeval 23-29, rannikul kohati 17 kraadi, reedel tõusevad päevamaksimumid 25-30 kraadini, rannikul jääb õhutemperatuur mõnel pool 20 kraadist madamalale.

Nädalavahetus tuleb samuti kuiv: öösiti on siis sooja 11-18 kraadi, laupäeva päev võib tuua sooja ka üle 30 kraadi, pühapäeval jahutab puhanguline kirdetuul vähemalt põhjarannikul õhku.