USA Föderaalreserv ei pruugi kolmapäeval intressimäärasid tõsta

Oodatust madalama hinnakasvu tõttu ei pruugi USA Föderaalreserv kolmapäeval teatada intressimäärade tõstmisest. Inflatsiooni ohjeldamiseks on USA keskpank baasintressimäärasid alates eelmisest kevadest kümme korda tõstnud.

USA keskpank ehk Föderaalreserv peaks kolmapäeval teatama, et ei tõsta praegu veel oma baasintressimäärasid, kirjutas The Wall Street Journal.

Intressitõusude jada jätkumist ei usuta, kuna hinnakasv USA-s on selgelt aeglustunud. Teisipäeval USA-s avaldatud maikuu statistika näitab, et tarbijahinnad tõusid võrrelduna eelmise aastaga neli protsenti. Samas hinnakasv aprilli ja maikuu vahel oli vaid 0,1 protsenti.

Inflatsiooni aeglustumisele aitas enim kaasa kütuse hinna langus. Samas baasinflatsioon (millest on toit ja energiakandjad välja arvatud) tõusis aprilli ja mai vahemikus 0,4 protsenti. Võrrelduna aastataguse perioodiga oli selle mõõdiku kohaselt hinnakasv USA-s 5,3 protsenti.

Keskpanga eesmärk on samas, et hinnad kasvaksid kõige rohkem kaks protsenti. Alates eelmise aasta kevadest on keskpank baasintressimäärasid tõstnud kümnel korral.