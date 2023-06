Tallinna perekonnaseisuametit hakkab juhtima Kristi Kail

"Suvekuud on meie majas kõige aktiivsemad, suvel on abieluregistreerimisi 400 ringis," ütles Kail Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil. Talvel on neid paarsada kuus.

Kailil on 2005. aastast magistrikraad Tallinna Ülikooli sotsiaalteadustes

(dokumendihaldus) ning värskelt omandatud Tallinna Ülikooli magistrikraad

organisatsioonikäitumises.

Tal on pikaajaline kogemus Tallinna perekonnaseisuametis, kus ta 2007. aastal alustas spetsialisti ametikohal ning kümne aasta jooksul liikus juhataja asetäitja ametikohale. Alates 2022. aasta maist täidab Kail perekonnaseisuameti juhataja ülesandeid.

Tallinna perekonnaseisuameti juhataja valiti konkursi korras. Valikukomisjoni kuulusid linnakantsler Kairi Vaher (komisjoni esimees), abilinnapea Betina

Beškina, linna personalidirektor Vilve Raik ja välise eksperdina Eela Velström. Ameti juhataja ametikohale oli 53 kandidaati.

Komisjon palus viiel kandidaadil teha kodutööna videotutvustus, kus paluti kirjelda ennast juhina ja tuua välja olulisemad eesmärgid perekonnaseisuameti

juhina. Komisjon hindas kandidaatide esitusi ja otsustas viia läbi komisjonivestluse kolme kandidaadiga.

Valikukomisjon kaalus poolt- ja vastuargumente ning tegi linnapea Mihhail Kõlvartile ettepaneku nimetada perekonnaseisuameti juhataja ametikohale Kail, kellel on töökogemus linnaorganisatsioonis ning väga hea ülevaade perekonnaseisuameti toimimisest ning võimalikest arengusuundadest.

Tallinna perekonnaseisuameti pikaaegne juhataja Karin Kask lahkus linna teenistusest mullu aprillis.

Perekonnaseisuameti juhataja põhipalgaks on 4400 eurot kuus.