Tuhanded Itaalia endise peaministri Silvio Berlusconi toetajad kogunesid kolmapäeval Milanosse, et saata ta riiklikel matustel viimsele teekonnale.

Esmaspäeval 86-aastaselt surnud miljardärist ekspeaminister saadeti ära Milano katedraalist. Tseremoonia kanti üle väljakule paigaldatud ekraanidel.

Berlusconi riiklikele matustele kogunesid tuhanded inimesed Autor/allikas: SCANPIX/Nicola Marfisi/AGF/SIPA

"Berlusconi oli minu esimene ja viimane poliitiline armastus. See on Itaalia jaoks väga kurb päev," ütles 48-aastane tekstiilitööline Luigi Vecchione Piemonte maakonnast.

Itaallaste seas ühtviisi nii imetletud kui vihatud Berlusconi oli juba mitu aastat haige, kuid juhtis endiselt ametlikult oma Forza Italia parteid, mis kuulub peaminister Giorgia Meloni koalitsioonivalitsusse.

Sõjajärgse Itaalia pikima ametiajaga peaminister Berlusconi valiti mullu tagasi senatisse, kuid terviseprobleemide tõttu nähti teda viimasel ajal haruharva avalikkuse ees.

Berlusconist jäid maha viis last, 33-aastane elukaaslane Marta Fascina ja kaks eksabikaasat. Tema äriimpeeriumi väärtust hinnati hiljuti umbes seitsmele miljardile dollarile.

Viimased küsitlused viitavad, et Forza Italia võib kaotada poole oma toetusest. Ajaleht The Times kirjutab, et valitsuse säilitamiseks võib Meloni pöörduda Berlusconi tütre Marina Berlusconi poole. Erakonna ühtsuse tugevdamiseks võivad Meloni ja Marina Berlusconi kaasata oma plaanidesse ka Marta Fascina.