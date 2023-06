Soome valitsuskõnelused jõuavad tõenäoliselt lõpule neljapäeval

Seitse nädalat kestnud kõnelused jäid venima alkoholimüügi leevendamisega seotud probleemide tõttu, mis leidsid kolmapäeva õhtul lahenduse.

Need soomlased, kes lootsid õige pea toidupoest veini ostma hakata, peavad pettuma. Kristlike demokraatide kindel nõue oli, et vein ja kangemad alkohoolsed joogid jäägu alkoholimonopoli Alko poodidesse, kus neid senigi müüdud.

Varasema 5,5 mahuprotsendiste jookide kõrval võib tavalises toidupoes peagi müüa ka kuni 8-protsendiseid vägijooke, kuid sellega alkoholipoliitika liberaliseerimine piirdubki. Siin jäid teised valitsust moodustavad parteid kristlike demokraatidega viimaks nõusse.

Valimistest peale on üksmeel olnud selleski, et avaliku sektori kulusid tuleb koomale tõmmata, kuid detailide üle on käinud äge vaidlus.

"Kõik osalised on võtnud kohustuse avaliku sektori olukorda parandama, neid kokkuhoiukohti leidma, kuid on ka asju, mis on siiski tähtsamad ja see tervikpilt ei ole veel selge," ütles Põlissoomlaste juht Riikka Purra.

Üks teema, millega ruttu ühele poole tuleb saada, on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste reformi ehk sote tulevik.

"Eesmärk peab olema see, et inimesed pääsevad ravile, et ravijärjekorrad lühenevad ja rakendatakse ka mingeid selliseid meetmeid, mis tooks inimesi juurde ravi- ja hooldustööle tulevikus," sõnas Rootsi Rahvapartei juht Anna-Maria Eriksson.

Petteri Orpo sõnul on valitsuskõneluste edukas lõpetamine homme igati realistlik väljavaade. "Olen heas tujus, täis usaldust, siin tehakse head programmi Soome hüvanguks. Eesmärgid, mis alguses paika pandi, näikse teostuvat. Mitte keegi ei saa kunagi kõike, mida tahab, igaüks peab järele andma," ütles ta.

Orpo sõnul tuleb uude valitsusse ministreid umbes sama palju, kui oli eelmises, Sanna Marini valitsuses, kus neid oli 19. Küll ei pruugi uues valitsuses olla tingimata just samad ministrikohad ning ka sama nimetusega ministrite tööülesanded võivad pisut muutuda.