Oluline neljapäeval, 14. juunil kell 9.52:

- Ukraina teatas edusammudest Bahmuti lähistel, lahingud jätkuvad ka Makarivka küla lähistel lõunarindel;

- Norra ja Taani annetavad üheskoos 9000 suurtükimürsku Ukrainale;

- Krimmi tabas taas droonirünnak;

- Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahed drooni ning ühe tiibraketi, kuid kolm raketti tabasid tööstuspiirkonda Dnipropetrovski oblastis;

- Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis;

- Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla ja edenenud seitse kilomeetrit;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 10 suurtükisüsteemi, 12 tanki ja 580 sõdurit.

Ukraina teatas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina kaitsejõudude peastaabi esindaja Andri Kovalov teatas neljapäeval, et Ukraina väed jätkavad oma pealetungi lõuna- ja idarindel. Kovalovi sõnul toimuvad Bahmuti kandis ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid ründeoperatsiooni Rozdolivka-Krasnopolivka (Soledarist põhja pool) ja Berhhivka-Jahhidne suunal (Bahmuti linnas põhja pool) ning olid edukad.

Zaporižžja oblasti rindel jätkuvad lahingud Makarivka küla lähistel Berdjanski suunal, lisas Kovalov. Kovalov rõhutas, et seal kus võitlevad Ukraina sõdurid pole kaotatud ühtegi positsiooni, vahendas CNN.

Norra ja Taani annetavad üheskoos 9000 suurtükimürsku Ukrainale

Norra kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Norra ja Taani on otsustanud ühiselt saata Ukrainale 9000 suurtükimürsku. Norra poolt tulevad mürsukestad ning Taanilt sütikud ja lõhkeaine. Norra annetab Ukrainale ka 7000 mürsku enda varudest, mis on juba Ukrainasse saadetud. Norra kaitseministri Bjørn Arild Grami sõnul teeb Norra Taaniga koostööd, et Ukraina saaks võimalikult kiiresti suurtükimoona.

Norra on varem annetanud Ukrainale 20 000 suurtükimürsku.

Krimmi tabas taas droonirünnak

Okupeeritud Krimmi okupatsiooniadministratsiooni juht Sergei Aksjonov teatas neljapäeva hommikul droonirünnakust Krimmi vastu. Aksjonov väitis, et kuus drooni tulistas Vene õhutõrje alla ning kolm drooni tõid taevast alla Vene elektroonilise sõjapidamise vahendid.

Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahed drooni

Ukraina õhuväe teatel hävitas õhutõrje öösel 20 Vene Shahed drooni. Kokku kasutasid Vene väed Ukraina vastu 20 drooni ehk kõik droonid tulistati alla. Samuti tulistati alla üks Kh-101/Kh-555 tiibrakett ning luuredroon Orlan-10.

Ukraina väitel tulistas Vene õhuvägi Ukraina pihta kokku neli tiibraketti ehk kolme raketti ei suutnud õhutõrje maha võtta ning need tabasid Dnipropetrovski oblastis tööstuspiirkonda. Selles oblastis asub ka Krõvõi Rihi linn, kust tuli varem teateid plahvatustest.

Dnipropetrovski oblasti kuberneri Serhi Lõsaki sõnul sai Krõvõi Rihi rünnakus üks 38-aastane mees viga.

Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis

Ukraina Suspilne teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat droonidega ning plahvatusi oli kuulda nii Harkivis, Odessas kui ka Krõvõi Rihis. Öösel oli mitmel pool Ukrainas õhuhäire.

Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla

Briti telekanal Sky News teatas lääneriikide ametiisikute hinnangutele toetudes, et Ukraina väed on senise vastupealetungioperatsiooni käigus vabastanud vähemalt neli küla, olles jõudnud edasi seitse kilomeetrit. Samad allikad rõhutasid, et veel on liiga vara hinnata kas Ukraina vastupealetung on edukas või mitte. Seniseid rünnakud on toimunud aeglaselt tulenevalt miiniväljadest ja teistest tõketest.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas juba esmaspäeval kokku seitsme asula vabastamisest..

Samas Briti lehe The Guardianiga suhelnud allikad rõhutas, et Ukraina väed on kandnud vastupealetungil suuri kaotusi ning edenemine Vene vägede põhiliini suunas on aeglane. Üks nendest allikatest hindas, et rasket võitlust koos suurte kaotustega võib oodata veel mitmeks järgmiseks kuuks.

Kadõrov: Delimhanov on elus

Venemaa Tšetšeenia vabariigi juht Ramzan Kadõrov teatas kolmapäeva õhtul Telegrami kaudu, et Ukrainas levivad väited Adam Delimhanovi hukkumisest ei pea paika ning Delimhanov on elus.

Kolmapäeval teatas Vene Zvezda TV Adam Delimhanovi vigasaamisest Ukraina rindel, üks Ukraina allikas samas väitis mehe hukkumist. Adam Delimhanov on Kadõrovi nõbu.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 12 tanki ja 580 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 217910 (võrdlus eelmise päevaga + 580);

- tankid 3955 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 7667 (+14);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 301 (+1);

- suurtükisüsteemid 3793 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 604 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 364 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3333 (+9);

- tiibraketid 1199 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6506 (+24);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 519 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.