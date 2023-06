FBI peab Londonis elavat Ukraina ärimeest Vene FSB agendiks. USA võimud on meest viimased neli aastat uurinud. Ärimehel on varem olnud ärisidemeid Venemaaga.

Briti leht Inews kirjutas hiljuti, et Suurbritannias elav Ukraina ärimees osutus Vene agendiks. Ärimehe pere liitus temaga Suurbritannia ukrainlastest sõjapõgenikele mõeldud majutusskeemi (Homes for Ukraine) alusel.

Agendi paljastas USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). FBI uuris konkreetset Ukraina ärimeest neli aastat, keskendudes küberohtudele, siseriiklikule terrorismile ja kahjulikule võõrvõimule. Samuti uurisid USA föderaalagendid kahtlustusi, et sama ärimees on seotud ühe tuntud FSB agendiga, kellele on varem esitatud Ameerika Ühendriikides süüdistus rahapesus ja sanktsioonidest kõrvalehiilimises.

Konkreetne ärimees oli pikalt seotud Vene äridega, kuid USA võimude huviorbiiti sattus ta sidemete tõttu USA poliitikutega. FBI agendid usuvad, et konkreetne Ukraina ärimees töötas vahendajana kahele teisele Ukraina ärimehele, kes on mõlemad ulatusliku korruptsiooni tõttu USA sanktsioonide all.

Briti vastavad julgeolekuasutused on oma USA kolleegidega süüdistuse osas olnud kontaktis, kuid kahtlusalune mees elab jätkuvalt Londonis. Juriidilistel põhjustel ei saanud Inews ärimehe nime avaldada. Ärimees põgenes Londonisse peale Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris.

Sama ärimees vastas ka Inewsi päringule tõrjudes tema vastu esitatud kahtlustusi. Samas juhtis Inews tähelepanu asjaolule, et konkreetse ärimehe tegevusi uurib ka Ukraina julgeolekuteenistus SBU kahtlustades teda finantskuritegudes. Samuti on ärimees Ukraina riikliku julgeolekunõukogu poolt sanktsioonide alla pandud.

Jõukas Ukraina ärimees sai alguses Ühendkuningriigis investeerimisviisa, mille eelduseks oli Briti pangakonto, mille abil saaks investeerida Briti majandusse vähemalt kaks miljonit briti naela. 2017. aastal sai sama mees tähtajatu viisa.

Briti Inews kirjutas hiljem Briti julgeolekuallikatele tuginedes, et London on täis Vene spioone. Üks endine MI5 töötaja selgitas lehele, et London on Venemaa jaoks kõrge prioriteetsusega tulenevalt venelaste sidemetest finantsasutustega ning Ühendkuningriigi olulisest positsioonist maailmaareenil.

Briti julgeolekuteenistuse MI5 peadirektor Ken McCallum ütles eelmise aasta novembris, et üle kogu maailma on välja saadetud 600 Vene riigi esindajat, kellest 400 peeti spioonideks. McCallum sõnas tollal, et tegemist oli strateegilisel tasemel vastulöögiga Vene luureteenistustele Euroopa lähiajaloos.