Tallinna uue Keskturu rajamine liigub optimistlikus graafikus

Turu omaniku Astri Grupi tegevjuht Kairi Toom ütles ERR-ile, et praegu on arenguga jõutud etappi, kus Tallinnaga on sõlmitud haldusleping ning linnavalitsuselt oodatakse detailplaneeringu kinnitust. Toom loodab, et linn annab kinnituse sel suvel. Sellisel juhul oleks võimalik alustada ehitamisega planeeritult 2025. aastal. Ehituse alguseni jätkab turg tegevust ning ehituse ajaks rajatakse ajutine turuhoone, selgitas Toom.

"Niikaua, kui me hakkame arendust realiseerima, jätkab turg tegevust tänases mahus. Me oleme tegelikult väliala palju korrastanud. Samuti teinud muudatusi meie peamajas, lihasaalis," rääkis Toom.

Ehituse ajaks on plaanitud turu tegevuse jätkamine, et partnerid Keskturuga jätkaksid ja turg saaks tegutseda. Toom selgitas, et lahendab selle küsimuse sarnaselt Balti jaama turu ehitusajale.

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles, et Keskturu detailplaneeringuga seotud küsimused on leidnud lahenduse ja kokkulepped. Haukanõmm usub, et juba suve jooksul võetakse detailplaneering vastu.

"Kui detailplaneering saab vastu võetud, siis tuleb veel arvestada selle ajaperioodiga, et see tuleb panna avalikule väljapanekule, nii et kõigil asjasse puutuvatel oleks võimalik kaasa rääkida. Peale avalikku väljapanekut, kui keegi esitab vastuväiteid või küsimusi, millele tuleb vastata, liigub see edasi volikogusse, kus toimub detailplaneeringu kinnitamine," rääkis Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on linnal uuele Keskturule kõrged ootused. Esiteks soovib linn, et Keskturul areneks edasi kaasaegne turukaubandus. "Samamoodi, et uuest turust saaks selline keskus, kus poleks pelgalt turutegevus, et ümberkaudsetele elanikele oleks kättesaadav kõrgekvaliteediline toidukauplus, kus oleks palju avalikku ruumi, keskväljak, pargid, teed," ütles Haukanõmm.

Lähemal ajal läheb rekonstrueerimisele ka Lastekodu tänav. "Need kaks projekti, Lastekodu tänava rekonstrueerimine ja uue Keskturu ehitamine, käiksid head ühist sammu - luua hea uus ja kvaliteetne linnaruum," märkis Haukanõmm.

Balti Jaama Turu omanik Astri Grupp ostis Turukaubanduse Aktsiaseltsile kuuluva Keskturu kinnistu 2019. aasta juunis. Keskturu projekteerimise konkursi võitis AB Koko 2019. aasta oktoobris. Toonaste plaanide järgi pidi Keskturu arenduse esimene etapp ehk turuhoone valmima aastal 2023.