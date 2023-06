Laulu- ja tantsupeo päevil saavad kõik sõita Tallinna ühistranspordis tasuta

Laulu- ja tantsupeo nädalavahetusel saavad kõik kasutada ühistransporti tasuta, lisaks on loodud süstikbussid peokohtade vahel kiiremaks liikumiseks ja jalgrattaparklad lauluväljaku juurde, et pealtvaatajad saaks pühapäevasele kontserdile tulla auto asemel rattaga.

Neljapäeval toimus XIII noorte laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse pressikonverents, kus laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ja Põhja prefektuuri operatiivbüroo liiklusjärelevalvetalituse juht politseimajor Taavi Kirss tutvustasid laulu- ja tantsupeo nädala ja peopäevade liikluskorraldust.

Toomla kutsus Tallinna liiklejaid üles olema liikluses alates 27. juunist eriti tähelepanelikud, sest siis saabuvad pealinna esimesed noored tantsijad, kes kuni tantsupeo alguseni hakkavad linnas liikuma Kalevi keskstaadionile proovidesse.

"Mujalt Eestist tulevad lauljaid ja tantsijaid on ligi 20 000, kes ööbivad 46 erinevas Tallinna koolimajas ja liiguvad ööbimiskohtade ja peoväljakute vahel. Liikluses on oluliselt rohkem busse, liigutakse ka jalgsi ja ühistranspordiga. Kuna tegemist on noortepeoga, on linnas rohkem noori lapsi, kes ei pruugi olla liikluspildiga harjunud," sõnas Toomla.

Ka politseimajor Kirss tuletas autojuhtidele meelde, et alates 27. juunist on linna tulemas palju lapsi, mistõttu tuleb liikluses olla tähelepanelik, jätta alati väike varu kiiruses ja arvestada teiste liiklejatega.

30. juunil algab tantsupidu, sel ajal on piiratud liiklus Juhkentali tänaval, Staadioni ja Võistluse tänaval. 2. juuli hommikul alates kella seitsmest kuni kella kolmeni on suletud peo rongkäigu marsruut ehk Vabaduse väljakult mööda Pärnu maanteed lauluväljakuni, selgitas Kirss.

Abilinnapea Svet rääkis, et laulu- ja tantsupeole liiklemiseks on soovitatav jätta auto koju ja peokohta tulla kas ühistranspordiga, jalgsi või näiteks jalgrattaga.

"Laulu- ja tantsupeo nädalavahetusel on ühistransport kõigile tasuta, olenemata sellest, kas liikleja on tallinlane või ei. Loodame, et see motiveerib inimesi ühistransporti peopäevadel rohkem kasutama," ütles Svet.

Luuakse süstikbussid ja jalgrattaparklad

Sveti sõnul on plaanis tihendada olulisemaid ühistranspordi liine.

"Laulupeo peopäev on pühapäev, aga paljud bussid käivad esmaspäevase graafikuga. Loome ka süstikbussid, mis aitavad peopaikadesse kiiremini kohale saada," selgitas Svet.

Tantsupeole saab süstikbussiga number 81, mis väljub Teatri väljakult Kalevi keskstaadioni läheduses asuvatesse Püssirohu ja Bussijaama peatusesse iga viie minuti tagant. Laulupeo buss on number 80 ja see hakkab käima laulupeo päeval ehk pühapäeval iga viie minuti tagant Teatri väljakult Smuuli teele.

Svet lisas, et pühapäevane laulu- ja tantsupeo rongkäik laulupeo süstikbussi trajektoori ei mõjuta, sest süstikbuss liigub lauluväljaku poole teist teed pidi mööda Rävala puiesteed.

Lisaks luuakse laulupeo ajaks jalgrattaparklaid.

"Laulu- ja tantsupeo ajaks loome neli jalgrattaparklat, mis tekivad iga laulupeo sissepääsu juurde ja iseseisev rattaparkla tuleb ka Russalka äärde. Rattaparklates on valve, aga kindlasti tuleb kõigil kaasa võtta rattalukk, sest lõpuks vastutab igaüks oma liiklusvahendi turvalisuse eest ise," sõnas Svet.

Svet lisas, et renditõukerattaga liigeldes tuleb arvestada, et renditõukeratta firmad piiravad parkimisvõimalusi lauluväljaku juures ja kaartidele on eraldi märgitud piirkonnad, kuhu saab renditõukeratta parkida.

Kui laulupidu pühapäeval lõppeb, algab eraldiseisev liikluskorraldus. Kesklinna suunal hakkab liiklus käima trammidega ja peo lõppedes ootab Kadriorus umbes 50 trammi, millele saab peale istuda Poska tänava peatuses. Lasnamäe suunas ootavad kümme ja Pirita suunas liiklejatele viis bussi.

Svet lisas, et laulu- ja tantsupeo rongkäiku kesklinnas toimuv ehitus ei mõjuta.

"Mahukad liiklustööd kesklinnas mõjutavad liiklust, aga laulu- ja tantsupeo rongkäigu kulgu ehitused ei mõjuta. Hobujaama ja Pronksi ristmike juures on rongkäiku pealt vaadata keerulisem, aga kogu trajektoorile olulisi piiranguid pole, nii et rongkäik toimub igal juhul," kinnitas Svet.

Lähemalt saab liikluskorraldusega tutvuda Tallinna linna kodulehel.