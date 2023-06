ERM loobus Ülo Soosteri poja näitusest Vene seostele viidates

2022. aastal saatis ERM Soosterile ja Bunkovile kutse näitusega Tartusse tulla. Tegu on iisraeli kunstnikega, kuid Soosteril on Eestiga otsene side, sest tema isa oli Eesti modernismiklassik Ülo Sooster. Näitus pidi avatama tuleva aasta märtsis.

Tänavu 8. juunil saabus kunstnikele kiri, et näitus jääb siiski ära.

"Kahjuks peame teatama, et praeguse rahvusvahelise olukorra tõttu ei ole meil võimalik korraldada näitusi isikutega, kes määratlevad end vene kunstnikena, sõltumata nende kodakondsusest. Sellise koostöö keelab meie riik," seisis ERM-i juhi Kertu Saksa allkirjastatud teates.

"Kui saatsime teile 2022. aastal kutse, lootsime, et Ukraina sõda saab selleks ajaks läbi, aga praegusel hetkel pole sellest mingit märki. Meil on väga kahju, aga loodetavasti saame kunagi tulevikus koostööd teha," lisas ta.

Kunstnikud olid sellisest sammust hämmingus. Nad kommenteerisid Iisraeli väljaandele Newsru.co.il, et näituse tühistamiseks välja toodud põhjus on hämmeldav.

"Oleme masenduses ja segaduses. Näituse ettevalmistamiseks kulutatud aasta on osutunud mõttetuks ajaraiskamiseks. Mulle tundub, et see on nõiajaht ja otsus, mis tehti ühe autori venepärase nime alusel," sõnas Bunkov.

Ta rõhutas, et ei tema ega Tenno Pent Sooster ei ole end kusagil vene kunstnikena positsioneerinud, mõlemad on iisraeli kunstnikud ning niisugune samm ei ole õiglane.

"Tunnen pettumust kultuuris, mille tingimused dikteerib poliitika," ütles Sooster.

Tekkinud pahameele tõttu otsustas ERM asja siluda ja saatis 13. juunil kunstnikele uue teate, kus eelmise kirja ebaõnnestunud sõnastuse pärast vabandust palus.

"Muuseum teab lugupeetud kunstnike tausta ja Ukrainat käimasolevas sõjas toetavaid vaateid, mida olete meile ka selgitanud ning kinnitanud oma kirjas," kirjutas Saks. "Eesti Rahva Muuseum kontrollis infot, mille põhjal ütles ära teie 2024. aastaks planeeritud kunstinäituse ja see oli eksitav. Kinnitame, et meie otsused näituste korraldamisel ei rajane etnilistel ega usulistel kaalutlustel. Eesti Rahva Muuseum jätkab oma senist laiapõhjalist rahvusvahelist koostööd nii näituste ettevalmistamisel muuseumi põhisuundades kui teadusasutusena."

Sellest hoolimata ei jõua Soosteri ja Bunkovi näitus tuleval kevadel ERM-i, sest Saksa sõnul on muuseumi fookus suunatud eelkõige Eesti argikultuurile ja elulaadile, millele lisanduvad teised soome-ugri rahvad.

"Vastavalt põhimäärusele on muuseumi põhiülesanne eesti, soome-ugri ja põhjarahvaste, samuti Eestis elavate rahvusgruppide ja naaberrahvaste kultuuri kajastava materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine. Sellele tööle pühendumiseks vajame kõiki muuseumi ressursse, seetõttu peame suurel määral vähendama eelmistel aastatel arendatud lisaprogrammi mahtu. Kahjuks ei saa me teie näitust sel põhjusel korraldada," teatas muuseumi juht.

Ta lisas, et ERM soovib väga hoida Eesti ja Iisraeli tihedaid suhteid kultuurivaldkonnas ja tahab koostööd tihendada ning tõi aktiivse huvi näidetena muu hulgas välja juudi kultuuri esindatuse ERM-i püsinäitusel, ERM-i teadlaste osaluse holokaustiga seotud teadustöös ning Juri Lotman 100 tähistamise suurejoonelise näitusega.

"Toetame ka mõtet, et teie näitus Eestis toimuks. Loodame, et leiate võimaluse see siiski Eestisse tuua. Võime omalt poolt aidata kohalike galeriide ja kunstimuuseumide kontaktidega," lubas Saks.

Sooster ja Bunkov pidid Tartus esitlema 22 oforti heebrea tähestikuga, millest iga täht on 3D-animeeritud. Näituse idee on näidata heebrea tähti uudsel moel, ootamatute sümbolite ja assotsiatsioonide kaudu. Kuna Tartu on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn, oli plaanis korraldada seal näituse Euroopa esmaesitus.



Osa töid seeriast "Soosteri ja Bunkovi heebrea tähestiku tähed" eksponeeriti 2022. aastal Ukrainas Umanis ja Hersonis vahetult pärast Vene okupatsiooni alt vabanemist.

Praegu peavad kunstnikud läbirääkimisi näituse esitlemiseks Kiievi moodsa kunsti muuseumis. Ilmselt saadetakse Tartu jaoks trükitud ofordid Ukraina pealinna.